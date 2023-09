Palmeiras ganha com gol aos 96'

Com gol nos acréscimos, o Palmeiras bateu o Goiás na noite desta sexta-feira

e segue vivo na caça ao líder Botafogo. O gol de Breno Lopes aos 96 minutos fez com que a diferença para o líder caísse para 8 pontos e os dois times ainda se enfrentarão neste turno.

A rodada do Brasileirão no domingo será pausada por conta do 1o jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, no domingo no Maracanã.

TRETA– A torcida do Palmeiras vaiava o time que ficava no 0 a 0 com o Goiás e jogava em casa. Ao fazer o gol, Breno Lopes foi para o canto onde saíam os maiores xingamentos e revidou mostrando o dedo do meio para a turba.

Expectativa com a final da Copa do Brasil

“Achei a competição muito legal até aqui. Não apenas essa final que teremos, mas as semifinais, as quartas de final. Tivemos grandes times, grandes jogos, com times surpreendendo, como o São Paulo passando pelo Palmeiras.

Tem tudo para ser um grande jogo. Tem o Flamengo, que todo mundo sempre dá como favorito a tudo, desde o começo da temporada, mas também tem um São Paulo que chega com muita força. O time está muito entrosado, competitivo. Certamente vai jogar a vida nessa final, por um título que o clube ainda não tem. A conquista pode colocar esse elenco na história, em um outro nível de carinho por parte do torcedor, de respeito. Lucas Moura chegou jogando muito. Ele vai dar uma equilibrada boa no jogo, no aspecto técnico. Estou torcendo para termos uma grande final”.

Vai torcer para quem?

“Essa final tem um sabor especial para mim, sem dúvida. Fico muito feliz de ver os clubes onde vivi meus momentos mais importantes na decisão. Tenho falado para os amigos que têm perguntado, que estou torcendo por um empate e que a CBF dê o título para os dois times (risos). É sério, não dá para eu torcer por um dos dois. São Paulo foi o time da minha infância, onde comecei, vivi lá dentro. Já o Flamengo foi onde conquistei os maiores títulos da minha carreira, coletivos e individuais. Neste momento, não dá para torcer”.

Palpite de quem vence

“Eu ainda diria o Flamengo, pelo elenco que tem. O time não vive o melhor momento, mas ainda é um elenco muito forte. A diferença está um pouco menor agora, uma vez que o Flamengo não está tão bem e o São Paulo vem muito bem, competitivo. A chegada do Lucas Moura deu um “up” de qualidade na equipe. Ainda tem o James Rodriguez, um jogador de altíssimo nível. A diferença diminuiu. Por isso, vejo uma grande final, mas o Flamengo com uma leve vantagem”.

Jogadores que podem decidir o título

“Pelo lado do Flamengo, são muitos. Arrascaeta, que é um baita jogador, quando está bem, faz o time jogar. Tem o Gabigol, que tem estrela em finais de campeonato. E tantos outros jogadores, mas são esses dois são os mais decisivos. Já pelo lado do São Paulo, é o Lucas Moura, sem dúvida”.

Fator Dorival Júnior

“Quando o treinador está no dia a dia de um elenco, ele tem um conhecimento muito maior de um jogador, suas qualidades, suas dificuldades. Ele vai aproveitar isso em prol do São Paulo, vamos ver como vai armar o time, como vai explorar a ofensividade do Flamengo. Ele ganhou títulos importantes com o Flamengo e agora encara o time na decisão”.

