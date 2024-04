Palmeiras não consegue superar Flamengo em casa

O Palmeiras segue patinando no Brasileirão

e não conseguiu superar o Flamengo este domingo. Jogando em casa, o Verdão até que pressionou o time carioca, mas os dois goleiros acabaram tendo muito pouco trabalho durante toda a partida. O jogo terminou 0 a 0 e os cariocas saíram mais felizes porque seguem na ponta do torneio.

O Palmeiras, que havia perdido em casa na 2a rodada, tem hoje 4 pontos e está no meio da tabela.

O campeontato ainda está no começo, mas pontos perdidos em casa para adversários concorrentes ao título podem custar caro no final.

O Verdão volta a jogar no meio de semana, mas agora pela Copa Libertadores.

