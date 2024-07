Palmeiras pega Corinhtians de olho no Flamengo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, 1º de julho de 2024, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão precisa vencer para colar no Flamengo, que bateu o Cruzeiro no domingo e tenta se desgarrar na ponta da tabela. Já o Corinthians luta para sair da zona do rebaixamento e tem seu técnico sob risco de demissão em caso de derrota.

O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Informações sobre o jogo:

Data e horário: 1º de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

1º de julho de 2024, às 20h (de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Allianz Parque, São Paulo (SP) Transmissão: Premiere

Premiere Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Rafael da Silva Alves

VAR: Rodrigo Guaraizo Ferreira do Amaral



Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Fabinho e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Gabriel Menino. Técnico: Abel Ferreira

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Igor Coronado, Rodrigo Garro e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Histórico do confronto:

Jogos: 388

388 Vitórias do Palmeiras: 138

138 Vitórias do Corinthians: 131

131 Empates: 119

Último confronto:

Palmeiras 0 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista 2024, 18 de março de 2024

Curiosidades:

O Palmeiras está invicto há sete jogos contra o Corinthians. A última derrota foi pelo Brasileirão de 2021, na Neo Química Arena.

A última derrota foi pelo Brasileirão de 2021, na Neo Química Arena. No Allianz Parque, o Verdão está invicto há cinco jogos contra o Corinthians. A última derrota foi pelo Paulista de 2019.

A última derrota foi pelo Paulista de 2019. O Palmeiras é o time que mais venceu nos duelos envolvendo os quatro grandes clubes de São Paulo em toda a história. São 408 resultados positivos contra 402 do Corinthians, 375 do São Paulo e 332 do Santos.

Palpites:

Palmeiras: 55%

55% Corinthians: 25%

25% Empate: 20%

