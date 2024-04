Palmeiras faz o vira (3-1) e vence 1a na Libertadores

O Palmeiras venceu a primeira partida da atual edição

da Taça Libertadores depois de tomar susto no primeiro tempo. O Verão fez 3 a 1 no frágil Liverpool do Uruguai e agora tem 4 pontos em seu grupo.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os uruguaios assustaram e abriram o placar no Allianz Park. Mas o Palmeiras alcançou o empate ainda no primeiro tempo. Aníbal Moreno aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol (1-1).

Na segunda etapa, o time brasileiro impôs sua força e virou com gol de Flaco Lopez, artilheiro verde no ano.

Mais uma joia do Palmeiras apareceu para brilhar. Estevão, de apenas 16 anos fez o terceiro gol que selou o placar. Pelo gol e pela ótima atuação em uma estreia de Libertadores, Estevão foi ovacionado pela torcida.

O Verdão volta a jogar no final de semana na estreia do Brasileirão 2024. Este ano o clube vai buscar um inédito tricampeonato direto.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP