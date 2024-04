Os atletas novaodessenses Fernando Magalhães, Gabriel Felipe, Luis Carlos Sabino, Roberto Penha foram medalhistas em suas respectivas categorias no torneio de luta de braço do Arnold Sport Festival South American, realizado nos dias 05 e 07 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para o medalhista (e técnico da Equipe Viper novaodessense) Sabino, “foi um resultado excelente para a equipe”.

O próprio Luis Carlos Sabino alcançou o 1º lugar no braço esquerdo e o 3º lugar no braço direito na categoria Gran Master 100 kg. Gabriel Felipe conquistou o 3º lugar no braço direito e o 4º lugar no braço esquerdo na categoria Sênior 60 kg.

Roberto Penha brilhou com o 1º lugar no braço esquerdo e o 4º lugar no braço direito na categoria Master 70 kg, além de competir na categoria Sênior 70 kg esquerda, ficando entre os 8 primeiros, mesmo retornando agora aos torneios após 15 anos afastado. Já Fernando Magalhães ficou em 11º lugar no braço direito na categoria Sênior 90 kg.

“A equipe está de parabéns, pois vem se destacando cada dia mais no cenário nacional da luta de braço”, relatou Sabino. A equipe treina semanalmente com toda a infraestrutura necessária cedida pela Prefeitura, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Entre as modalidades do Arnold Sport Festival, a luta de braço foi destaque do evento, com a participação de cerca de 250 atletas brasileiros. “Entre eles, os quatro representantes de Nova Odessa se destacaram, obtendo resultados impressionantes. Estes resultados surpreendentes mostram a equipe de Nova Odessa vem se destacando cada vez mais no cenário nacional da luta de braço.”, completou o técnico.

O FESTIVAL

Com uma estimativa de mais de 100 mil pessoas presentes ao longo dos três dias, a edição deste ano estabeleceu um recorde de público, considerado o maior evento multiesportivo das Américas, reunindo mais de 30 modalidades. O Arnold Sport South American Festival é parte da série de festivais Arnold Sports, fundada pelo lendário fisiculturista Arnold Schwarzenegger. O festival é uma extensão do evento original, o Arnold Sports Festival, que teve início nos Estados Unidos, em 1989.

O Arnold inclui competições de fisiculturismo, levantamento de peso, luta de braço, entre outras. Além das competições, o evento oferece exposições, palestras, workshops e oportunidades de networking para profissionais e entusiastas do fitness e esportes em geral.

Com grande prestígio no meio, atrai atletas, treinadores, espectadores e empresas do mundo do esporte de toda a América do Sul. O festival proporciona uma plataforma importante para promover a prática esportiva, incentivar a saúde e o condicionamento físico, além de fomentar o desenvolvimento da indústria do fitness e do esporte na região.