A Catho, marketplace que conecta empresas e candidatos que estão em busca de trabalho, divulgou um estudo sobre o crescimento salarial por profissão na área de saúde, revelando a quantidade que cresceu e/ou diminuiu, comparando os primeiros três meses de 2023 para 2024. Os dados representam não apenas a valorização dessas profissões, mas também o reconhecimento da importância de cada trabalho para o bem-estar e segurança da população.

De acordo com o levantamento, os profissionais do segmento experimentaram um crescimento médio salarial nas ocupações: Farmacêutico (9,06%); Nutricionista (10,53%); Enfermeiro (11,36%); ; Psicólogo (11,82%); Fisioterapeuta (19,98%); Veterinário (23,90%); Médico (28,70%); e Outros (9,95%). Dentista, no entanto, apresentou uma leve redução (-3,20%).

“A área da saúde desempenha um papel fundamental em nossa sociedade, e, certamente, podemos alcançar patamares ainda melhores para os profissionais, indo de encontro com um sistema eficaz e equitativo. Porém, já estamos vendo bons avanços”, comenta Fabio Maeda, diretor da unidade de candidatos da Catho, que complementa: “Os aumentos salariais observados refletem a demanda crescente por talentos qualificados na área e a necessidade de reter e atrair os especialistas capacitados. Ainda, traz um olhar importante para uma maior consciência e preocupação das pessoas com a saúde física e mental, sendo cada vez mais implementada na rotina de bem-estar”.

Segundo Maeda, o crescimento na média de salários para o setor indica um fortalecimento para atração e retenção de talentos, motivação e satisfação profissional, investimento na qualidade dos serviços de saúde, redução da rotatividade e valorização do trabalho especializado.

“É essencial que as instituições de saúde e os órgãos governamentais reconheçam e priorizem a necessidade de aumentos salariais justos e adequados para os profissionais que desempenham um papel vital na promoção da saúde e do bem-estar de todos. Além disso, reforço o papel da Catho como ponte entre os profissionais do setor e o mercado de trabalho, sendo uma plataforma de tecnologia para criar conexões entre candidatos e empresas”, finaliza o diretor.