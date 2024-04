Prefeito Chico entrega reforma e ampliação da EMEF Paulo Freire

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a diretoria da EMEF Paulo Freire. “Cada vez que venho aqui ficou mais contente. Minha obrigação é trabalhar em prol da Educação de nossa querida cidade de Americana. Estamos investindo no futuro de nossa cidade e de nossa nação”, destacou.

A escola recebeu pinturas interna, nos espaços coletivos, e externa. A nova fachada está padronizada com a identidade visual e a instalação de toldos para a proteção em dias de chuva e de sol forte. A identidade visual preparada pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia está presente também no interior da escola.

O vice-prefeito Odir Demarchi relembrou o carinho da gestão com as escolas da rede. “Desde o primeiro dia de nosso mandato estamos priorizando a Educação porque a gente sabe que a escola é o espaço mais importante de uma cidade”, enfatizou.

A entrada para pais e demais familiares foi repaginada com a ampliação da secretaria e das salas de pedagogos, de professores e da direção. Os espaços receberam móveis adquiridos com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM).

Mais notícias da cidade e região

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, agradeceu o trabalho da administração municipal em prol da qualidade no ensino público. “O que diferencia o gestor não é aquele que fala da Educação, mas quem faz e investe em Educação. Estamos entregando para nossa maior unidade ainda mais qualidade e condição de trabalho para os profissionais. A Educação de Americana é cada dia mais avançada em tecnologia, respeita nossos profissionais e acima de tudo acredita e investe no futuro de nossas crianças”, destacou.

A escola tem um novo conjunto de sanitários adaptados e com acessibilidade, para o atendimento a pessoas com deficiência. Também foi construída uma rampa acessível e coberta, interligando o pátio à quadra.

Diretora efetiva da EMEF, a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, fez um agradecimento especial. “Vocês não têm ideia da alegria de estar aqui hoje. Essa escola merecia uma reforma há muito tempo e só tenho a agradecer porque nosso secretário Vinicius Ghizini enxergou isso desde o início. O amor que tenho por essa escola e essas famílias não cabe em meu coração”, falou.

A diretora da EMEF, Edemárcia da Silva Freitas, classificou a cerimônia como um “momento histórico” para a escola. “Os nossos estudantes são a razão de tudo o que estamos vivendo hoje, tudo o que foi projetado e executado aqui é para vocês. Nossa escola ficou moderna, funcional e ambientes significativos”, disse.

Na área externa, houve o plantio de grama, os portões desgastados foram substituídos, assim como 150 metros de alambrado, e o reservatório de água da escola recebeu manutenção completa e nova pintura.

Também participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, os vereadores Fernando da Farmácia, Leco Soares, Lucas Leoncine, Luiz da Rodaben, Pastor Miguel Pires, Thiago Martins e Wagner Rovina, e os secretários municipais Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).