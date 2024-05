A Editora Panini traz para as bancas e livrarias em maio o lançamento imperdível do selo Panini Comics: a graphic novel “Dragoneiro: A Origem”. Com autoria de Luca Enoch e Stefano Vietti, e ilustrações de Giuseppe Matteoni, esta obra, agora em cores, marca o início da épica saga de Dragoneiro. Com 296 páginas de pura fantasia e aventura, a graphic novel chega às mãos dos leitores em uma edição primorosa em capa dura. Transportando-os para além das terras civilizadas de Erondar, ultrapassando a imponente barreira ciclópica do Valo que separa o Império da Terra dos Dragões, a narrativa desenrola-se em meio ao colapso das Torres de Pedra. Neste cenário de iminente caos, a Antiga Interdição, responsável por selar e manter os abomináveis em seu mundo sombrio, está à beira do colapso. Ian, membro da lendária família dos varliedartos, emerge como a última esperança contra as hordas dos agentes que ameaçam Erondar. Em uma jornada repleta de perigos e magia, ele enfrentará desafios que moldarão o destino de seu mundo. Confira mais informações abaixo: