Paola Oliveira divide internet aos 41 anos

Paola Oliveira botou o samba para jogo nos ensaios

da escola Grande Rio, nesta terça-feira (18). Mas ela foi muito criticada por homens por conta da foto que circulou nas redes sociais logo após o ensaio.

A ‘treta’ chegou a envolver até bolsonaristas, que disseram que ela ficou ‘baranga’ porque fez o L e que logo estará se parecendo com ‘Janja’ ou ‘Canja’, apelido pejorativo dado à primeira dama. Mulheres respondem também nas redes- O que explica o homem que critica a aparência da mulher como a Paola Oliveira, a moça com apelido de beiçola, Margot Robbie e qualquer outra mulher? Que cegueira é essa? Leia + sobre Famosos, artes e música Atenção!!! Atualizados os padrões de beleza! Agora a Paola Oliveira é FEIA BONITO é o Tio Zé do zap que não suporta ver celulite na frente dele

Cacau Moraes é eleita a Musa do Brasileirão 2023

Musa do Corinthians conquistou a faixa dourada na noite do último sábado (16)

O Corinthians não foi tão bem no Brasileirão, mas a sua Musa representou o time nas passarelas. Cacau Moraes superou 16 concorrentes e se tornou a nova Musa do Brasileirão na noite do último sábado (16). Jéssika Bruni, representante do Cruzeiro, ficou em segundo lugar. A terceira posição ficou com Débora Gomes, do Goiás.

Em um evento marcado por um grande atraso de várias candidatas, um júri técnico e artístico, que contou com figuras como Sabrina Boing Boing, Ale Salvat, maquiador do SBT e a Dra. Gabriela Camargo, criadora da técnica Bumbum Blush, elegeu a representante do Corinthians como a mulher mais desejada do campeonato.

“É a realização de um sonho receber a faixa dourada de campeã. Uma emoção que não consigo explicar!”, disse Cacau emocionada.

Devido ao atraso das musas, a organização do concurso decidiu interromper o evento e realizar apenas uma entrada na passarela para cada candidata. “Infelizmente tivemos um grande atraso por parte das candidatas, o que fez com que tivéssemos que reduzir a execução dos desfiles”, disse Lipe Aramuni, organizador do concurso há 10 anos.

“O espaço foi locado por um tempo determinado e precisamos entregar o salão para a próxima festa que começaria em seguida. Isso fez com que não fosse possível realizar a segunda entrada na passarela, bem como a tradicional cerimônia de coroação”, completou. Com isso, a coroação das Musas foi realizada em um hangar de helicópteros, em São Paulo, após um passeio de limousine pela cidade.

Além do pódio, a organização premiou como Musa Destaque a representante do Atlético-MG, Aninha do Galo e como Musa Revelação, Letícia Speridião, do Santos. Além destas, Deizi Cechin do Grêmio foi a mais votada pelas demais concorrentes e recebeu a faixa de Musa Simpatia.

