A Papirus, uma das principais fabricantes de papelcartão do País, é uma das patrocinadoras do projeto Pernas da Alegria, instituto que leva diversão, inclusão e alegria a crianças, jovens e adultos com deficiências. Entre as ações realizadas, a empresa apoiou a adaptação de três triciclos entregues durante o Circuito de Corridas Pague Menos, que incentiva a qualidade de vida através da corrida e conta com diversas categorias. A etapa do evento na cidade de Americana foi realizada no último domingo 03 de março.

“Para nós, é uma grande satisfação apoiar este projeto, principalmente ao vermos a felicidade dos atletas ao receberem o equipamento”, afirma Rubens Martins, Co-CEO e diretor Financeiro e de RH da Papirus. “Incentivar iniciativas de inclusão social é parte do nosso DNA transformador. Cada vez mais, queremos levar às pessoas a certeza de que elas podem realizar os seus sonhos”, ressalta.

Para Andreia Paparotti, gerente de Recursos Humanos da Papirus, além de ampliar a visibilidade do projeto, o apoio tem como objetivo incentivar as crianças, os jovens e adultos com alguma condição especial a participarem de iniciativas que gerem bem-estar físico e mental. “Esperamos incentivar outras empresas a se engajarem neste projeto, e que que esta seja a primeira de muitas competições que esses jovens venham a participar”, completa.

O @PernasdaAlegria, tem sede em Americana, atende 300 famílias cadastradas e conta com o apoio de 14 voluntários.

Sobre a Papirus

Fundada pela família de imigrantes italianos Ramenzoni, a Papirus nasceu como uma empresa de chapéus, que passou a produzir embalagens de papelcartão em 1952, para acondicionar seus produtos. A fabricação de papel passou a representar a totalidade dos negócios em 1972. Com seu DNA transformador, tornou-se a primeira recicladora de papelcartão do País. Hoje é uma das maiores fabricantes de papelcartão do mercado brasileiro, produzindo 110 mil toneladas/ano para atender o mercado de embalagens, destacadamente de alimentos, medicamentos e cosméticos. Atende mais 200 clientes no mercado interno, entre gráficas e convertedores, além de 38 países e conta com 400 colaboradores.A Papirus é primeira indústria do setor certificada como Empresa B, e hoje a única preparada para atestar a sustentabilidade do produto, e, inclusive, o índice de material reciclado utilizado na fabricação da linha Vita, contando, para isso, com equipamentos, processos de controle, auditoria da reciclagem e certificações que atestam porcentagem de aparas utilizadas em cada produto e a sustentabilidade do processo no manejo florestal.