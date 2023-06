Pelo segundo ano consecutivo, Ipiranga abraça a causa e se torna companheira de jornada e parceira das pessoas que irão à Parada do Orgulho LGBTQIA+, que acontece no dia 11 de junho, em São Paulo. Este ano, a campanha “Seu orgulho sempre em movimento” faz referência direta ao evento, dando protagonismo ao público e ao novo momento do conceito da marca: “Abastecendo a vida em movimento”.

Em parceria com a AmPm, seis postos da rede, próximos à Avenida Paulista e no entorno, terão distribuição de fitas coloridas customizadas com o mote da ação, água e adesivos com os pronomes Ela/Dela, Ele/Dele e Elu/Delu, das 11h às 16h. Os banheiros das lojas também estarão disponíveis para uso dos participantes. O energético Mood – marca própria da loja de conveniência – também será distribuído em três das lojas participantes da iniciativa.

Diversidade é um dos temas prioritários para a Ipiranga, está alinhado com a estratégia ESG do grupo Ultra e em total sinergia com o plano de negócios da companhia. Além de participar da evolução desse tema no Brasil, a empresa quer promover educação e respeito para as pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+ e todos que apoiam a causa.

A ocasião ainda será usada como oportunidade para sensibilizar os VIPs, como são chamados os funcionários de loja nos postos. Eles receberão uma cartilha digital de letramento para que possam estar ainda mais preparados para o atendimento ao público do evento.

Veja abaixo a relação de postos participantes: