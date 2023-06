Um homem, hoje, tem apenas metade do número de espermatozoides do avô. Já a mulher é menos fértil aos 20 anos do que sua avó era aos 35. A fertilidade diminuiu mais de 50% nos últimos 50 anos. Mas o que ameaça a continuidade da humanidade e da vida de todas as espécies?

Segundo o estudo Tendências Temporais na Contagem de Espermatozoides: Revisão Sistemática e Análise de Metarregressão, produtos químicos tóxicos presentes no meio ambiente estão associados ao declínio da fertilidade e do desenvolvimento sexual tanto nos seres humanos quanto em animais. Este importante alerta está detalhado no livro Contagem Regressiva, lançamento da Editora Alaúde, escrito pela epidemiologista ambiental e reprodutiva, Shannah H. Swan, e pela especialista em saúde ambiental, Stacey Colino.

Como, por que e o que está sequestrando a fertilidade humana? A obra investiga essa questão em detalhes e revela dados estarrecedores, porém contundentes. Aborda, também, como os produtos químicos tóxicos presentes nos alimentos, nos produtos de higiene pessoal e até mesmo nas roupas estão afetando a saúde e a continuidade da vida.

“Uma coisa está muito clara: o problema é que não há algo de inerentemente errado com o corpo humano em sua evolução ao longo do tempo, o xis da questão é que os produtos químicos em nosso meio ambiente e as práticas de estilo de vida pouco saudáveis no nosso mundo moderno estão destroçando o nosso equilíbrio hormonal”. (Contagem Regressiva, p. 10)

Mas o que fazer a respeito? A resposta também está no livro: “embora possa ser difícil melhorar seus hábitos alimentares e de exercícios físicos, principalmente quando a vida é agitada, faça o possível para seguir diretrizes como ficar longe do cigarro, manter um peso saudável, aprimorar a dieta, manter-se em movimento, controlar o estresse, e reduzir tudo o que é químico em sua casa”, aconselham as pesquisadoras.

Leitura essencial para todos que se preocupam com o futuro do planeta, Contagem Regressiva é um convite para reflexão e, mais que isso, a urgente mudança no estilo de vida e na preservação da Terra.

Ficha técnica:

Título: Contagem Regressiva

Editora: Alaúde

Autoras: Shannah H. Swan e Stacey Colino

Tradução: Renato Marques de Oliveira

ISBN‏: ‎ 978-8578816254

Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 288

Preço: R$ 76,90

Onde encontrar: Amazon

Shannah H. Swan: é uma das mais importantes epidemiologistas reprodutivas e ambientais do mundo e professora de medicina ambiental e saúde pública. Cientista premiada, seu trabalho examina o impacto das exposições ambientais a produtos químicos como ftalatos e bisfenol na saúde reprodutiva e no neurodesenvolvimento de crianças.

Instagram: @drshannaswan

Stacey Colino: é escritora premiada, especialista em ciências, saúde e questões psicológicas. Seus textos já apareceram também nas seções de saúde e bem-estar do jornal The Washington Post e em dezenas de revistas dos Estados Unidos.

Instagram: @staceyacolino

