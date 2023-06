DAE promove o Bacia Caipira no sítio do Pajé

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara promoveu, nesta quarta-feira (7), o segundo encontro do projeto “Bacia Caipira” no sítio do Pajé, localizado no Cruzeiro do Sul.

O projeto tem parceria com o município de Piracicaba e neste ano traz o tema: “Ser humano e natureza: responsabilidade, equilíbrio e diversidade”.

Formado com grupos da terceira idade de Santa Bárbara e Piracicaba, o “Bacia Caipira” foi recebido pelo proprietário do sítio, o Pajé Rosivaldo, que palestrou sobre os benefícios das plantas e floresta e deu a oportunidade do grupo adentrar a uma trilha de cunho educacional na mata existente no sítio, que faz divisa com Piracicaba. O próximo encontro do grupo será em setembro no Zoológico Municipal de Piracicaba.

Neste ano, participam os grupos da Terceira Idade Vida Nova e Renascer, de Santa Bárbara d’Oeste, e o grupo Estação do Idoso “José Nassif”, de Piracacaba. O projeto é uma parceria entre o Instituto Florestal/Estação Experimental do Tupi (SIMA) e as Prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, através das respectivas Secretarias de Meio Ambiente, de Educação e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) barbarense.

