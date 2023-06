São Paulo faz 5-0 e avança na Sulamericana

Com gols de Calleri, Luciano, Caio Paulista (2) e David, São Paulo goleia o Tolima pela Sul-Americana. O próximo jogo do Tricolor será contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão.

Fim de jogo no Morumbi. #SPFCxTOL (5-0)

Caio

Calleri Luciano David

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE! 🙎🏽‍♂️ David!

🥅 SÃO PAULO [5] x 0 Tolima pic.twitter.com/hRTd49aFtZ — Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) June 8, 2023

A equipe comandada por Dorival Júnior fica muito perto de se classificar na liderança do grupo D.

