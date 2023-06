Mc Mirella aparece chorando em vídeo

Nesta quinta-feira, 8 de junho, chorando a cantora MC Mirella, 25,

preocupou os fãs. Ela surgiu aos prantos nas redes sociais. Desse modo, a funkeira publicou diversos cliques chorando intensamente por não estar conseguindo lidar com os desafios que surgiram em sua vida. É importante lembrar que a funkeira está grávida de seu primeiro filho, fruto da relação com o dançarino Dynho Alves, de 27.

Assim, através de seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante da décima segunda edição de ‘A Fazenda’ compartilhou fotos enquanto estava no carro e afirmou que estava enfrentando dificuldades em assumir o controle do veículo.

Ainda em lágrimas, a intérprete do hit ‘Te Amo, Piranha’ pediu para deixarem ela em paz e que as pessoas não tentem entrar em contato, visto que não está tendo uma sequência de dias ruins. “Eu simplesmente não consigo nem andar de carro, conseguem me deixar assim. Vocês não têm noção do que eu estou passando nesses dias, então falem o que não sabem! Só quero paz hoje, então, por favor, não me procurem”, afirmou.

Na sequência, Mirella reforçou não querer ser perturbada por ninguém. “Estou apenas postando para deixar bem claro que não estou bem e não quero ser incomodada”, complementou. É importante lembrar que a artista está completando anos na data de hoje.

Sophia Barclay e se torna embaixadora global do banco digital Lanistar

Barcllay: “receber o convite para ser a embaixadora global da Lanistar me deixou extremamente feliz e orgulhosa” A Lanistar anunciou nesta última semana a artista Sophia Barclay como Embaixadora Global. De acordo com a fintech, a mudança é um novo passo no marketing global da Lanistar, que acompanha a ascensão internacional da artista. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Barclay🦋 (@ibarcllay)

“Barcllay continuará trabalhando de forma próxima à companhia como Embaixadora Global da marca, apoiando campanhas estratégicas e projetos de comunicação, incluindo temas como educação financeira e impacto social, além das atividades da Lanistar.

Hugo Henrique grava o quarto DVD da carreira com participações especiais A noite da última terça-feira (06), foi histórica para a carreira de Hugo Henrique. Com uma superprodução e convidados pra lá de especiais – Gustavo Mioto, Jorge & Mateus e Luan Pereira – o novo nome da cena sertaneja gravou o seu quarto projeto audiovisual “De Corpo e Alma”, em Goiânia/GO. E, mais uma vez, Hugo provou que tem tudo para ser um dos maiores artistas do Brasil, e isso não vai demorar muito para acontecer. Postura em palco, desenvoltura, firmeza nas notas e muito estilo, isso prova que o tempo e muita determinação são os componentes que lapidam este cantor. “Foi uma noite mágica e muito melhor do que eu esperava. Mal posso esperar para ver o resultado desta gravação, mas sinto que será lindo”, conta Hugo Henrique. Em um evento só para convidados, o artista agitou a noite com 12 canções inéditas, sendo dez de sua própria autoria. “trabalhei nas composições durante alguns meses e foi difícil selecionar as que entrariam no DVD, mas foram as melhores”, comenta o artista. “Vão falar que foi sorte”, com Gustavo Mioto, “Loira do Paraná”, com Jorge & Mateus, e “Tampa da caminhonete”, com Luan Pereira, foram os grandes destaques da noite, as três são composições do próprio Hugo Henrique. Este é o primeiro projeto audiovisual dele após fechar contrato com a Universal Music. Flaney Gonzallez e Felipe Arná foram os responsáveis pela direção e produção musical, enquanto a direção geral ficou a cargo da Holy Music – escritório que gerencia a carreira do cantor ao lado da gravadora.

