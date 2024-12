Parada Mágica de Natal acontece nesta quinta, em Sumaré

A Parada Mágica de Natal, que no ano passado encantou uma multidão de pessoas nas ruas do Centro de Sumaré, está de volta. Com mais de 30 personagens natalinos, o espetáculo promovido pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) será realizado nesta quinta-feira, 19/12, a partir das 20h.

“O Natal é uma época muito especial, aguardado com expectativa pelas famílias que gostam de celebrar esta época do ano. A Parada Mágica de Natal realizada pela ACIAS proporciona um encantamento ainda maior às festividades natalinas de Sumaré”, comenta Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS.

O presidente da ACIAS reforça que a intenção do espetáculo é levar aos moradores momentos de entretenimento e lazer, além de tornar o comércio de Sumaré mais atrativo aos consumidores. “O Natal é a principal data para o varejo. O comércio de Sumaré é amplo, diversificado e com várias opções para os clientes que vão às compras neste fim de ano. Com a Parada Mágica de Natal, queremos atrair as pessoas e mostrar que o comércio de Sumaré é uma ótima opção de compras e lazer”, comenta o presidente da ACIAS.

No ano passado, mais de 9 mil pessoas prestigiaram a Parada Mágica de Natal. O público se encantou com a riqueza de detalhes e harmonia do espetáculo. Entre os personagens, o Papai Noel, bikes temáticas e músicos prometem animar o público com muita fantasia e emoção.

Neste ano, a Parada Mágica de Natal vai percorrer a Avenida 7 de Setembro e algumas ruas do entorno. A concentração terá início na Rua Antônio Jorge Chebab, em frente ao prédio da ACIAS, e seguirá no contrafluxo até a Avenida 7 de Setembo e de lá até a Rebouças. Seguirá até a Praça das Bandeiras, descerá pela Praça Manoel de Vasconcellos e seguirá pela Praça da República até a Rua Julia de Vasconcellos Bufarah (passando em frente à estação ferroviária) e retornando à Avenida 7 de Setembro para se dispersar em frente à ACIAS.

No percurso do evento, o trânsito de veículos será interditado pontualmente para garantir a passagem do espetáculo e a segurança do público. À medida que a parada avançar, o trânsito será liberado.

Serviço:

Parada Mágica de Natal da ACIAS

Quando: 19 de dezembro, quinta-feira.

Horário: a partir das 20h.

Concentração: na Rua Antônio Jorge Chebab, em frente ao prédio da ACIAS.

Evento gratuito