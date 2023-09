Paraguai já recebe pagamentos via pix

Pix- Desde este dia 15 as principais lojas em Cidade do Leste, no Paraguai,

conhecida pelo turismo de compras, agora aceitam pagamento via Pix brasileiro. A cidade fica na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil.

O pagamento é legalizado, mas para receber uma compra por Pix, a loja estrangeira precisa ter parceria com uma facilitadora de pagamentos credenciada junto ao Branco Central do Brasil, que irá contratar uma operação de câmbio.

Com isso, na prática os lojistas cobram o valor da compra em moeda local, na máquina de pagamento, e a conversão é automática, e assim, o consumidor verá na tela quanto vai pagar em real. O dinheiro, em real, vai para a plataforma de pagamento, que faz o câmbio, automaticamente, e envia para o vendedor, o valor já convertido em sua moeda de recebimento local.

A transação acontece em poucos minutos e exige que o consumidor tenha em mãos um documento com foto, CPF e um endereço de e-mail válido, para cadastro.

