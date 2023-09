Homem é morto com 3 tiros no Jardim da Balsa

Um homem morreu após ser alvejado por 3 tiros na manhã desta terça-feira, por volta das 11h40, no Jardim da Balsa, em Americana.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam, via COPOM, informação de uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na Rua Rio do Peixe. No local, os agentes de segurança localizaram um indivíduo alvejado por três disparos de arma de fogo.

Em averiguação, as equipes conseguiram imagens da via e do momento da ação, informando o modelo e emplacamento do veículo utilizado no crime. De posse das informações, foram iniciadas as buscas pelo autor dos disparos.

A equipe visualizou o veículo na Rua Chalil Miguel Onsi, onde iniciou-se acompanhamento até lograr êxito em abordá-lo na Rua Maranhão, bairro Praia Azul. O indiciado foi detido portando um revólver calibre .38, com 5 estojos deflagrados e numeração intacta. Questionado, declarou ter efetuado os disparos contra a vítima, por conta de dívida, oriunda de agiotagem e ameaças por parte do mesmo.

LEIA TAMBÉM: Jovem barbarense morre após ser espancada pelo companheiro

A vítima morreu no local, que foi preservado até a chegada da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao IML. Diante dos fatos, o indiciado recebeu voz de prisão em flagrante delito, encaminhado até à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde permaneceu à disposição da justiça pelo crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP