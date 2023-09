Jovem barbarense morre após ser espancada pelo companheiro

A jovem Isabela Cristina, de apenas 19 anos, foi morta após ser espancada pelo companheiro. Isabela era barbarense e morava em Ibaté, na região de São Carlos.

Ex-moradora do bairro Vista Alegre em Santa Bárbara d’Oeste, Isabela havia se mudado para tentar recomeçar a vida ao lado do marido que já havia sido denunciado por ela por violência doméstica. Isabela já havia solicitado medida protetiva durante uma primeira separação, e o criminoso já ficou preso por descumprir a ordem, mas, após ter sido solto, a jovem resolveu reatar o relacionamento.

Segundo a polícia, o agressor de 31 anos utilizou um cabo de rodo e uma barra de aço para espancar a vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu após sofrer duas paradas cardíacas.

Ela deixa a filha Kimberly de 3 aninhos, que está sob tutela do Conselho Tutelar e os pais, Inácio e Daniela.

O velório começou às 19h desta terça-feira, no velório municipal Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste e o sepultamento será nesta quarta-feira, às 9h, no Cemitério Parque dos Lírios.

