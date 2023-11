Parecia madeira, mas era um tijolão de maconha

Uma batida da guarda municipal pegou um tijolão de maconha

em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quarta-feira. A ação foi por volta das 22h30 no bairro Nova Conquista e ninguém foi preso.

Além de maconha, foi apreendidos cocaína e crack.

Leia abaixo a descrição feita pela equipe da GUARDA CIVIL MUNICIPAL – Santa Bárbara D’oeste

APOIO TÁTICO 04- GCM JOSÉ GCM VILLALON GCM ANDRADE GCM GABRIEL

DATA: 22/11/23

HORA: 22:35

LOCAL: RUA JOSÉ NAZATO (ÁREA VERDE)

BAIRRO: NOVA CONQUISTA.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou um indivíduo pardo, estatura mediana deixando a área de mata com uma sacola plastica em mãos, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira em meio a mata deixando cair a sacola que trazia consigo, feito uma busca pelo trajeto de fuga nao foi possível localizá-lo, porém dentro da sacola fora localizado:

– 111 eppendors de cocaina

– 48 pedras de crack

– 1 tilojo de maconha pesando 1.260kg.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde as drogas foram apreendidas após registro da ocorrência.

