Parlamentares jovens se reúnem para 6ª sessão do ano em Sumaré

Os parlamentares jovens de Sumaré se reúnem, neste sábado, dia 2, para a 6ª reunião ordinária do ano. O encontro acontece a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Sumaré. Como acontece em todas as sessões, a reunião começa com uma atividade de formação. Desta vez, a palestra vai abordar a construção do Ciclo de Gestão das Políticas Públicas e o uso do Design Thinking. A capacitação será conduzida pelo professor Luis Carlos Gonçalves e transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

A atividade de formação pretende mostrar aos parlamentares jovens como um problema se torna política pública, apresentando todo o ciclo de gestão, desde a identificação à avaliação, além de fomentar a produção de soluções a partir de situações concretas. As situações serão discutidas pela abordagem do Design Thinking, proposta de resolução de problemas que prioriza a empatia com os usuários, a colaboração e a experimentação para criar soluções inovadoras e centradas no ser humano.

Atualmente trabalhando na Escola do Legislativo da Câmara, o professor Luiz Carlos Gonçalves é licenciado em Filosofia (Unimep) e em Letras (Univesp), pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas (Umesp), pós-graduado em Gestão de Conteúdos e Inovação para a Economia Criativa (Unicesumar), com ampla experiência no serviço público nas áreas de planejamento, gestão e controle social. Foi agraciado pela Medalha Paulo Freire pela Câmara Municipal de Sumaré (2019) e vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria melhor livro didático de 1º e 2º graus (1998) em coautoria do livro “Ética e Cidadania: caminhos da Filosofia”.

Logo após a palestra, os integrantes do Parlamento Jovem se reúnem em mais uma sessão ordinária. Na reunião, os estudantes irão ler as indicações e votar os documentos apresentados pelos parlamentares, como moções, requerimentos e projetos de lei. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do Ensino Médio. O projeto organiza eleições anuais entre os estudantes, que elegem 21 representantes para ter a experiência da vereança. O Parlamento Jovem é realizado pela Escola do Legislativo Profa. Ceilita Miranda de Nadai, sob presidência do vereador Dudu Lima.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP