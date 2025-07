Rio, São Paulo, Olímpia e Campos do Jordão lideram buscas nas férias de julho, aponta levantamento do Férias & Co.

Com a chegada das férias escolares, o mês de julho é uma das épocas mais buscadas pelas famílias brasileiras. A combinação entre clima ameno, festividades regionais e, especialmente, a possibilidade de desacelerar e aproveitar momentos com ao lado dos filhos torna o mês ideal para uma viagem e os destinos nacionais estão entre os favoritos.

Segundo o estudo da ForwardKeys sobre o mercado do turismo nacional, os brasileiros estão demonstrando uma maior inclinação para explorar o seu próprio país, com as partidas domésticas marcadas para julho de 2024 representando 60% de todos os voos do Brasil. Dados da FecomercioSP ressaltam que o recorde em faturamento do turismo nacional no último ano atingiu R$ 207 bilhões.

Destinos mais buscados para viajar

Dados da plataforma Férias & Co., primeiro benefício de viagens no mundo, apontam variações nas escolhas de destinos dos brasileiros, pois há aqueles que preferem grandes metrópoles e outros que buscam por refúgios em meio à natureza.

Dentre os destinos mais procurados estão São Paulo e Rio de Janeiro, liderando entre os centros urbanos por oferecerem ampla variedade cultural, gastronômica e entretenimento. Já entre os destinos com foco na natureza, ganham destaque Campos do Jordão, Petrópolis e Olímpia, ideais para quem deseja curtir o clima de montanha ou relaxar em resorts com estrutura para toda a família.

No segmento aéreo, os principais destinos que facilitam o acesso a diferentes regiões do Brasil são Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Belo Horizonte. Já em termos de hospedagem, os hotéis mais reservados incluem o Royalty Barra Hotel no Rio de Janeiro, o Casablanca Center Hotel em Petrópolis – RJ, o Búzios Beach Resort em Búzios – RJ, o Hot Beach Resort em Olímpia – SP e o Hotel Fazenda Golden Park em Campos do Jordão – SP.

Lazer e descanso como alavanca de produtividade

Para Bruno Carone, CEO da empresa, viajar vai muito além do lazer, trata-se de uma oportunidade de desconexão genuína, que contribui diretamente para o equilíbrio emocional e a produtividade no ambiente corporativo. “Ao oferecer viagens como um benefício, as empresas não apenas valorizam o bem-estar dos seus times, como também fortalecem o engajamento e reduzem a rotatividade”, destaca.

Outra pesquisa do Férias e Co. em conjunto com a USP aponta que 94% dos funcionários acreditam que tirar férias impacta positivamente na produtividade. Estes dados foram reforçados como levantamento da Global Workforce of the Future 2023 (LHH), realizada com mais de 30 mil colaboradores, que constatou que, a nível global, 39% do público entrevistado acredita que o sucesso está intrinsecamente ligado ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Segundo o executivo, julho é um período emblemático nesse sentido, pois é quando muitas famílias conseguem, de fato, aproveitar. “O mês permite que as pessoas possam se conectar e criar memórias que impactam positivamente todas as esferas da vida e, como apontam os dados, não existe total separação entre vida pessoal e profissional, o que precisamos é do equilíbrio entre ambas”, conclui.

