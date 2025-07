Sumaré sedia Fórum de Cidades Digitais e destaca protagonismo em inovação pública

Na semana passada, Sumaré foi palco do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Campinas. O evento realizado no último dia 24 reuniu prefeitos, autoridades, gestores públicos e especialistas para discutir os caminhos da inovação na administração municipal. A programação foi marcada por trocas de experiências, reconhecimento de boas práticas e apresentações de soluções tecnológicas aplicadas em cidades da região.

Entre os presentes, estiveram o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, além do anfitrião, o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, que foi homenageado com o prêmio Prefeito Inovador pela Rede Cidade Digital, organizadora do evento.

Logo no início da manhã, a palestra “Inovação e Governança Digital: A construção da Sumaré do Futuro”, apresentada por Fábio Medeiros, secretário adjunto de Tecnologia de Sumaré, destacou os principais projetos em andamento na cidade. Entre eles, o sistema Smart Suma (monitoramento inteligente para segurança), a inteligência artificial Hana e o aplicativo 156, que tem facilitado a comunicação direta da população com os serviços públicos.

Henrique e Dario

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou a transformação digital que o município vem promovendo nos últimos anos. “Sumaré vive um novo tempo, em que tecnologia e inovação estão no centro das decisões públicas. Criamos uma secretaria exclusiva de Tecnologia da Informação, implantamos soluções que fortalecem a segurança, a eficiência e a participação popular. O Smart Suma é um exemplo disso, porque integra dados, otimiza serviços e antecipa problemas. Esse é o caminho para uma cidade mais inteligente e conectada com seu povo”, afirmou o prefeito.

Além das palestras, o evento também promoveu networking entre lideranças e a troca de experiências sobre práticas de governança digital, sustentabilidade e uso estratégico de dados.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP