Prefeitura afirma que nova avenida tem licença ambiental

As obras de abertura da nova Avenida Americana, que vai ligar a Avenida Nossa Senhora de Fátima à Avenida Bandeirantes, avançam esta semana com os serviços de limpeza, análises topográficas e levantamento de interferências no trecho próximo ao Velódromo Municipal. As próximas etapas são o aterro e a execução de redes de galerias pluviais. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A obra consiste no prolongamento da Avenida Ricieri Covessi. Com aproximadamente 1.100 metros de extensão e 15 metros de largura, o traçado da nova via tem início no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pastor Lázaro de Campos, nas proximidades do Hospital Municipal, e segue até a Avenida Bandeirantes, conectando-se ao Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano.

“A nova avenida funcionará como uma conexão estratégica entre as regiões das avenidas da Saúde e Nossa Senhora de Fátima com as avenidas Bandeirantes e Abdo Najar, melhorando significativamente a fluidez da mobilidade urbana nesta região. É um avanço muito importante para nossa cidade que vai impactar positivamente o dia a dia da população que passa por esses pontos”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A execução é dividida em dois trechos, sendo 650 metros realizados como contrapartida do empreendimento Residencial Vila Botanique, localizado nessa avenida, e 450 metros construídos diretamente pela administração municipal. No trecho correspondente à contrapartida, parte da via já recebeu a aplicação do asfalto, enquanto outra parte está na fase de aterro.

“Essa nova avenida vai representar um ganho significativo para o sistema viário do município, criando rotas alternativas e ajudando a distribuir melhor o fluxo de veículos. Com essa conexão direta entre vias importantes, vamos reduzir pontos de congestionamento e dar mais agilidade aos deslocamentos na cidade”, ressalta o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O valor total da obra é estimado em R$ 4,6 milhões. O trecho da avenida que será construído pela administração municipal tem investimento de R$ 1.878.197,22, como parte de um pacote de recursos de R$ 25 milhões da Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli junto ao então deputado Vanderlei Macris e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

que margeia o Córrego Santa Angélica, possui licenciamento ambiental, a fim de garantir que os trabalhos sejam executados em conformidade com as leis ambientais e de forma sustentável.

