O Moreti Park está no estacionamento do Tivoli Shopping e ficará durante toda as férias escolares, até o dia 18 de agosto.

Com opções de brinquedos para várias idades, inclusive crianças menores, o parque de diversões também tem opções de comidinhas típicas.

Os valores são individuais de cada brinquedo, ou seja, você só paga aquele que você quer se divertir.

O horário de funcionamento é de segunda sexta-feira a partir das 17h e de sábado, domingo e feriado, a partir das 14h.

