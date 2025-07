Parque José Totoy chega ao Iguatemi Campinas e leva crianças para dentro do universo do desenho líder no streaming

Piscina de bolinhas, escorregadores e cenários lúdicos prometem férias cheias de diversão e aprendizado até o dia 31 de agosto

O Parque José Totoy está no Iguatemi Campinas até o dia 31 de agosto e oferece às crianças uma experiência interativa inspirada no desenho que se tornou fenômeno no streaming. Criado pela Totoy, em parceria com a Safári, empresa especializada em entretenimento infantil, o parque reúne brincadeiras, cores vibrantes e atividades educativas em um ambiente seguro, transformando as férias em um passeio cheio de fantasia e aprendizado.

No Iguatemi Campinas, o Parque José Totoy ocupa mais de 200 metros quadrados e inclui piscina de bolinhas gigante, cama elástica, escorregadores, labirintos infláveis, áreas para pintura e espaços sensoriais com diferentes texturas, cores e estímulos. Toda a estrutura foi desenvolvida para estimular a imaginação, promover a socialização e transmitir valores como amizade, respeito e curiosidade, garantindo segurança e conforto para as famílias.

“Esta é mais uma atração que reforça o nosso compromisso em oferecer experiências únicas e cheias de encantamento para as crianças. Inspirado no universo lúdico que elas tanto adoram, o parque torna o passeio em família ainda mais especial, neste período de férias”, comenta Lívia Moufarrej Abdalla, gerente de marketing do shopping.

José Totoy é um personagem curioso e alegre, protagonista de uma série de animação que mistura humor, música e histórias educativas. O personagem já ultrapassou 3 bilhões de visualizações e soma mais de 46 milhões de seguidores no YouTube, além de ter figurado no Top 10 Global da Netflix, se consolidando como um dos conteúdos infantis de maior alcance no mundo.

“José Totoy nasceu para dialogar com as emoções e o desenvolvimento das crianças. É emocionante ver esse universo ganhar forma em um espaço físico, porque brincar é uma das formas mais genuínas de aprender e crescer”, afirma Isa Vaal, psicóloga, cofundadora da Totoy.

O acesso ao parque é pago e permitido para crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável. Os ingressos podem ser adquiridos no local e os horários seguem o funcionamento do shopping.

Serviço – Parque José Totoy no Iguatemi Campinas

Período: até 31 de agosto

Local: terceiro piso do Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas – SP, 13092-902)

Horário: conforme funcionamento do shopping

Ingressos: consultar valores no local

