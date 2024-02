Partidos e a engenharia do voto na eleição pra vereador

Vai começar a corrida da eleição para vereador

e os partidos vão precisar fazer uma engenharia do voto para garantir cadeiras no legislativo. Os partidos terão limite de 20 candidatos em Americana, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste e Dez candidatos em Nova Odessa.

Outro problema é a quantidade de votos para se fazer ao menos uma cadeira. Ela vai ficar entre 4,5 mil e 5,2 mil nas cidades maiores (80% do inteiro mínimo- o que não aconteceu em 2020). Em Nova Odessa, o valor deve ficar perto de 2,5 mil votos.

Os principais partidos têm seus coordenadores (geralmente homens que fazem as contas para montar chapas capazes de fazer 1, 2, 3 ou até 4 vereadores no caso das cidades maiores).

Os partidos grandes contam com o voto de legenda, com a força de um bom candidato a prefeito ou mesmo um apoio importante de deputado.

Mas o trabalho de engenharia fica mesmo para alguns que calculam a quantidade de votos para eleger um vereador e tentam atrair nomes capazes de ‘engrossar’ ou dar corpo à chapa.

Partido com muitos nomes dos atuais eleitos correm o risco de afastar postulantes com gana para buscar uma vaga, mas este ano a corrida vai ser assim.

