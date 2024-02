Santos cai em casa pro Novorizontino (1-2)

Deu Novorizontino no duelo contra o Santos neste domingo (18/2)

pela nona rodada do Paulistão. Com ótimo primeiro tempo e segurando como deu na etapa final, fez 2 a 1 nos santistas em plena Vila Belmiro.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Peixe demorou para entrar no jogo, o que aconteceu apenas na etapa final, quando já perdia por 2 a 0, com gols de Neto Pessoa e Rômulo (o melhor em campo). Na etapa final, mudanças acertadas de Carille e não tão boas do treinador visitante Eduardo Baptista, fez o Peixe acordar, diminuir com Pituca, mas não chegar ao empoate.

SANTOS: João Paulo, Aderlan (Hayner, Intervalo), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Otero (Pedrinho, Intervalo); Morelos (Furch, Intervalo), Willian Bigode (Marcelinho, 25’/2ºT)e Guilherme. Técnico: Fabio Carille

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, Renato e Chico; Willian Lepo (Raul Prata, 15’/2ºT), Willian Farias, Marlon (Reverson, 41’/2ºT) e Danilo Barcelos; Waguininho (João Afonso, 41’/2ºT), Neto Pessoa (Jenison, 31’/1ºT) e Rômulo (Paulo Vitor, 15’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP