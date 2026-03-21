Páscoa nas ilhas de Malta

As ilhas maltesas comemoram a Semana Santa com muitas celebrações pelas ruas, procissões de fé e guloseimas típicas

O clima agradável do início da primavera, combinado com intensas manifestações de cultura e devoção proporcionam momentos inesquecíveis aos viajantes que visitam as ilhas maltesas no período da Páscoa.

Na verdade, as celebrações começam semanas antes, com vários espetáculos musicais de inspiração religiosa como concertos e exposições entre os quais vale destacar:

Ecce Homo, uma noite de reflexão espiritual e música sacra, interpretadas pelo Coral Jubilate Deo e ambientada na imponente arquitetura barroca da Co-Catedral de São João, em Valletta, Malta. O evento, que convida à reflexão sobre justiça, verdade e a experiência humana dentro da narrativa da Paixão acontece dia 26 de março de 2026, das 19h30 às 21h00.

Hosana, é um concerto de música sacra realizado anualmente no Domingo de Ramos. Este ano em 29 de março de 2026, das 19h30 às 21h15 na Igreja de Colegiada de São Jorge em Qormi, Malta.

Outro evento tradicional que acontece desde 1784 é a Exposição da Última Ceia, uma representação deste importante momento cristão organizado por membros da Arquiconfraria do Santíssimo Sacramento. De 1 a 3 de abril, das 9h às 12h na Rua São Domingos, Valletta, Malta

Na Semana Santa propriamente dita as ruas de Malta são ocupadas por procissões com imagens em tamanho natural, bandas de música, sinos repicando, igrejas iluminadas. Malteses são muito religiosos – cerca de 85% da população é católica com a origem da Igreja remontando à obra evangelizadora do Apóstolo Paulo, naufragado em Malta, conforme consta nos Atos dos Apóstolos (caps. 27-28), no inverno do ano 60 durante sua viagem a Roma.

Na Quinta Feira Santa os malteses participam da visitação a sete igrejas e Valletta é um destino popular para esse fim, pois há muitas igrejas próximas ideais para cumprir as ‘Sete Visitas’. Outro percurso para peregrinação vai a Ta’ Pinu em Gozo, à famosa basílica onde, em 1883, se acredita que uma mulher local ouviu a Virgem Maria.

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A Sexta-feira Santa é feriado nacional e o dia, com importantes celebrações em Malta, tem suas raízes históricas no século XVI quando foram realizadas as primeiras procissões por influências sicilianas e espanholas. Essas procissões servem como um lembrete público da Paixão de Cristo, com imagens em tamanho real carregadas pelas ruas, reencenando diferentes estágios do calvário de Cristo com participantes vestidos como soldados romanos ou figuras bíblicas.

No domingo de Páscoa o toque matinal dos sinos das igrejas anuncia a ressurreição de Cristo e aí a população caminha pelas ruas acompanhada por bandas tocando músicas para celebrar a data que também tem comidas típicas.

Guloseimas

O Domingo de Páscoa também é celebrado com um almoço especial em família e ovos de chocolate para as crianças, mas os quitutes típicos de Malta incluem necessariamente:

Figolli: bolos de Páscoa com amêndoas e cobertos de chantilly ou chocolate e decorados das mais diversas maneiras.

Qaghaq tal-Appostoli: tradicional pão em forma de argola feito com mel, amêndoas e sementes de gergelim

Hot Cross Bun: tradicional pãozinho de Páscoa redondo e com sulco em forma de cruz ao centro, exatamente como aqueles populares no Reino Unido, graças à herança da ocupação britânica nas ilhas.

Kwarezimal: biscoitos típicos da Quaresma, como diz seu nome, feitos com amêndoas, diversas especiarias e sabores cítricos degustados especialmente durante a quaresma e também na Páscoa, uma iguaria que vale a pena experimentar. Que tal antecipar o prazer e preparar esta delícia maltesa?

Para o Kwareżimal

400 g de farinha com fermento (3 1/4 xícaras)

400 g de amêndoas moídas (4 xícaras)

100 g de açúcar refinado (1/2 xícara)

30 ml de azeite (2 colheres de sopa)

30 ml de água de flor de laranjeira (2 colheres de sopa)

50 g de casca de laranja cristalizada picada (2/3 de xícara)

15 g de cacau em pó (2 colheres de sopa)

2 g de canela em pó (1 colher de chá)

2 g de especiarias mistas ex. cravo em pó, noz moscada (1 colher de chá)

Raspa de um limão

Raspas de 1 laranja + suco de ½ laranja

120 ml de água (1/2 xícara)

Para o acabamento

Mel ou Xarope de Agave ou Xarope de Bordo

Amêndoas picadas

Instruções

1. Pré-aqueça o forno a 180°C. Forre uma assadeira com papel manteiga e polvilhe com farinha. Reserve.

2. Numa tigela grande, peneire a farinha e misture com o azeite e a água de flor de laranjeira. Adicione todos os ingredientes restantes, exceto a água.

3. Comece a adicionar a água aos poucos, pois a massa pode precisar de menos água do que a indicada. Sove até obter uma massa pegajosa, que é a consistência desejada.

4. Polvilhe levemente as mãos com farinha e comece a moldar a massa em retângulos compridos de cerca de 14 cm. Coloque-os em uma assadeira, deixando algum espaço entre eles. Com uma faca, faça alguns cortes transversais na massa.

5. Asse por exatamente 20 minutos. É importante não assar demais o biscoito.

6. Enquanto ainda estiverem quentes, pincele com xarope ou mel e pressione as amêndoas picadas.

7. Deixe esfriar e prove com sua bebida quente favorita!

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