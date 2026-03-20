Americana conquista prêmio de Prefeitura Empreendedora no Sebrae

Administração americanense é a vencedora da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) – etapa São Paulo na categoria Simplificação

A Prefeitura de Americana é a vencedora da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) – etapa São Paulo na categoria Simplificação. O anúncio do resultado ocorreu na noite de terça-feira (17), durante cerimônia na capital paulista.

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Considerado uma das principais premiações voltadas à gestão pública municipal no estímulo ao empreendedorismo, o PSPE reconhece iniciativas inovadoras desenvolvidas por governos municipais com foco na melhoria do ambiente de negócios, no fomento ao empreendedorismo e no desenvolvimento territorial.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi representado pelo chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, junto do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, na cerimônia de premiação realizada no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. O evento contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

“Essa conquista coloca Americana como exemplo para o Estado de São Paulo sobre o que é simplificar a vida dos empreendedores. Os empresários da nossa cidade são batalhadores, ajudam diretamente a girar a economia, com a criação de empregos e geração de renda. A Prefeitura tem trabalhado para eliminar barreiras e facilitar o caminho para que cada vez mais iniciativas empreendedoras possam prosperar”, afirmou Franco Sardelli.

A premiação reconheceu um conjunto de iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Americana para simplificar processos e facilitar a abertura e a operação de negócios no município. Entre os avanços apresentados estão a ampliação das atividades classificadas como de baixo risco — que passaram de cerca de 80 para mais de 800 com alvará automático —, a implantação da viabilidade automática para novos empreendimentos e a criação do Observatório Econômico, responsável por monitorar indicadores e resultados das ações de desburocratização.

Além disso, um dos principais destaques do projeto inscrito no prêmio foi o Ganha Tempo Digital, plataforma que reúne, de forma simples e intuitiva, serviços, orientações e o passo a passo para que empreendedores possam acessar os serviços públicos municipais de maneira mais rápida e prática.

“O prefeito Chico Sardelli sempre nos diz que precisamos, sim, buscar novas empresas e oportunidades para Americana, mas principalmente dar apoio a quem já empreende na nossa cidade. E é isso que estamos buscando fazer. Almejávamos a conquista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora desde 2021 e ele agora chega para coroar esse trabalho em uma categoria onde temos nos dedicado diariamente”, reforçou Rafael de Barros.

Com a conquista do primeiro lugar no Estado em Simplificação, Americana também participará da etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Ao todo, concorreram na fase estadual 283 iniciativas inscritas por 219 prefeituras em 11 categorias: Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Turismo & Identidade Territorial, Sustentabilidade & Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Gestão Inovadora.

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