Jovens concluem curso e recebem certificados em Hortolândia

Formação gratuita, promovida pela Prefeitura, foi ministrada por profissionais do Senac

Cerca de 100 pessoas compareceram, na noite da segunda-feira (16), à cerimônia de formatura do curso “Preparação para o mundo do trabalho”, promovido pela Prefeitura de Hortolândia. O evento reuniu, no auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação “Paulo Freire”, no Remanso Campineiro, jovens, familiares e autoridades municipais, como o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, os secretários de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros (titular) e Lenivaldo Pauliuki (adjunto), representantes do Legislativo e do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), como o coordenador de parcerias Daniel Amaral e a professora Regiane Franco.

“Fico muito feliz em ver esses jovens dando mais um passo na construção do seu futuro. Investir em capacitação é abrir portas, fortalecer talentos e criar oportunidades para que cada um possa trilhar seu caminho com mais preparo e confiança. Parabéns a todos os formandos por essa conquista! Que esse seja apenas o começo de muitas vitórias na vida profissional e pessoal de cada um de vocês. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais as oportunidades para a nossa juventude”, afirmou o prefeito.

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Iniciado no dia 13 de janeiro, o curso de 86 horas foi ministrado por profissionais do Senac e terminou no último dia 05 deste mês. As aulas aconteceram às terças, quartas e quintas-feiras, no salão da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, no Jd. Sumarezinho.

A formação, disponibilizada gratuitamente pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, abriu 30 vagas para moradores de Hortolândia com idades entre 15 e 21 anos, que estivessem cursando ou haviam concluído o Ensino Médio. Dos inscritos, 18 completaram a formação, conquistando o direito de receber o certificado de conclusão. Entre os temas estudados estão:

Comportamento e postura profissional

Comunicação no ambiente de trabalho

Trabalho em equipe

Elaboração de currículo e entrevistas

Noções básicas de cidadania e empregabilidade

Encaminhamento ao mercado de Trabalho

Para a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos, a formação abrirá portas importantes para os jovens concludentes.

“Esse curso prepara o jovem para o mercado de trabalho. O primeiro contato dele é uma aprendizagem de como se comportar em busca do seu primeiro emprego. Tem dado um bom resultado. A gente tem entendido que os jovens têm gostado muito do resultado final desse curso, porque ele abre muito a mente deles para que possam buscar cada vez mais se qualificar. A nossa busca por qualificar cada vez mais as pessoas, principalmente os jovens, é para que eles possam trabalhar e buscar sempre a melhor vaga de emprego”, afirmou a secretária.

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