Procon autua posto de combustível em Americana

Após registro de denúncia, a equipe do Procon de Americana esteve nesta sexta-feira (20) em um posto de combustível localizado na Avenida de Cillo e constatou irregularidades relacionadas à falta de informação dos preços dos combustíveis e à falta de identificação sobre a origem do combustível nas bombas. O posto fiscalizado poderá recorrer a autuação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Procon informou que, entre as principais irregularidades encontradas, estão: ausência de painel fixo com os valores voltadas às vias de acesso ao posto, ausência de placa identificadora do telefone 151 do Procon e da obrigação de manter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento disponível aos consumidores.

De acordo com o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan, as irregularidades prejudicam a transparência das informações prestadas aos consumidores. “Hoje fizemos o atendimento após registro de denúncia. Os fiscais inspecionaram todo o posto, os produtos à venda, as bombas de combustíveis e constataram as presentes irregularidades. Fizemos o auto de constatação e o responsável do local foi orientado para adequação às normas da legislação do consumidor”, afirmou.

Para registrar denúncias

Para registrar denúncias, o consumidor pode acionar o Procon, de forma anônima, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no item “Procon”.

O órgão é vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 151.

Leia Mais notícias da cidade e região