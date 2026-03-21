SBO: UBS Regional Zona Sul realiza ação de autocuidado e valorização da mulher

A equipe da UBS Regional Zona Sul de Santa Bárbara d’Oeste promoveu na sexta-feira (13) uma sala de espera ativa voltada à valorização da mulher e à importância do autocuidado. A atividade reuniu usuárias da unidade para um momento de conversa, acolhimento e orientação em saúde, aproveitando o mês em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A ação foi conduzida pela equipe, com a participação da assistente social e da enfermeira da unidade, que promoveram um momento de diálogo e orientação com as usuárias sobre a importância do autocuidado e da valorização da mulher em todas as fases da vida.

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Durante a atividade, as profissionais abordaram a rotina das mulheres, muitas vezes marcada por responsabilidades com a família, o trabalho e o cuidado com outras pessoas, o que pode fazer com que a própria saúde seja deixada em segundo plano. A proposta do encontro foi reforçar a importância de reservar um tempo para o cuidado pessoal e para o reconhecimento do próprio valor, destacando que cada mulher possui sua própria história, força e trajetória, sendo importante evitar comparações ou sentimentos de desvalorização.

Além das orientações, a equipe aproveitou o momento para realizar encaminhamentos para exames preventivos, como o Papanicolau e a Mamografia. Durante a atividade, a equipe também destacou a importância de manter consultas regulares na unidade de saúde, acompanhar indicadores como a pressão arterial, adotar hábitos de alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e dedicar atenção à saúde mental.

SBO Por Elas

As ações voltadas às mulheres seguem no SBO Por Elas. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) realizarão ao longo do mês rodas de conversa, orientações em salas de espera e atividades educativas voltadas a temas como autocuidado, prevenção do câncer, saúde mental, planejamento familiar e hábitos de vida saudáveis.

Como parte da programação, nesta sexta-feira (20), às 19 horas, acontecerá um encontro especial na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Planalto do Sol II), com palestra do delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Leonardo de Freitas Silva, das especialistas Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões; Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica, além da participação da Secretaria de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da Guarda Civil Municipal.

Neste sábado (21), das 8 às 13 horas, o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola promove uma manhã especial de cuidados com a saúde, com oferta de serviços gratuitos à população. A programação inclui aulão de alongamento com o programa QualiVida, solicitação de mamografia, coleta de exame de papanicolau, realização de testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, além de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações em saúde, em parceria com a Faculdade Anhanguera.

O encerramento do SBO Por Elas será no dia 28 de março com a tradicional caminhada de 3 quilômetros, com concentração no Santa Bárbara Mall e chegada no Parque dos Ipês. No local, o público contará com atividades esportivas, recreação infantil, serviços gratuitos e atrações especiais.

O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil). Também conta com o apoio de parceiros e entidades.

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