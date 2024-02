Passageiro é agredido ao ajudar motorista de aplicativo durante corrida

Um passageiro de uma corrida de aplicativo foi agredido ao tentar defender a motorista que também foi agredida pelo seu ex-companheiro durante o trabalho. O caso aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira.

Segundo a Polícia Militar, no local, a vítima, de 30 anos, informou aos Policiais Militares que era motorista de aplicativo e que foi solicitada pelo passageiro a realizar uma corrida. Certo momento, ela afirmou que estava com o veículo parado, quando seu ex-esposo, de 23 anos, foi até ela e os dois começaram a discutir e que o rapaz a segurou pelo pescoço ainda dentro do veículo.

O passageiro, na tentativa de ajudar a vítima, também foi agredido com um soco do lado esquerdo do rosto. O indivíduo foi visto na via pública pelos policiais, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Ele informou à equipe que visualizou sua ex-mulher passando com o veiculo e um passageiro ao lado e queria saber quem estava com ela, momento em que começaram a discutir e logo após desferiu um soco no para-brisa do veículo, empurrou a porta, danificou e quebrou a chave do carro ao tentar pegar a chave na ignição.

Assim sendo, a vítima foi levada até o pronto socorro municipal, onde passou por atendimento médico, e em seguida, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da justiça.