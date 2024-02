Morador de Santa Bárbara ganha R$ 52 mil na Mega-Sena

Por 1 dígito apostador não ganhou R$ 38 milhões da Mega-Sena.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2685 da Caixa Econômica Federal e o prêmio acumulou para o sorteio deste sábado (10), com um valor estimado em R$ 44 milhões.

Ontem (8), um morador de Santa Bárbara d’Oeste se deu bem. Acertou cinco das seis dezenas e faturou R$ 52.029,49 com uma aposta simples feita pela internet.

Outras quatro apostas de Americana e uma de SBO acertaram 4 dígitos e vão receber R$1.260,93.

Mais notícias da cidade e região