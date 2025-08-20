Pastor Miguel acompanha melhorias na UBS do Jardim Boer

Ampliação da recepção, troca de notebook, de TV e espaço de exercícios a idosos

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) realizou nesta terça-feira (19) visita à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Boer para conferir as melhorias realizadas no local. O parlamentar destaca a obra de ampliação da recepção, a troca de notebook e do televisor onde são exibidas as senha de atendimento, além da implantação de um espaço para exercícios físicos.

Obras

Pastor Miguel destaca que as obras de reestruturação da recepção são fundamentais. “Essa melhoria é muito importante, pois antes os pacientes aguardavam suas consultas em condições difíceis, muitas vezes expostos ao frio, à chuva e ao sol”, explica o vereador. “Com essa reestruturação, a população terá mais conforto, dignidade e acolhimento no atendimento de saúde. Continuamos trabalhando para garantir sempre o melhor para nossa comunidade”, ressalta.

Segundo ele, após ouvir queixas de populares e pedir providências, a Secretaria de Saúde promoveu algumas melhorias internas também. “Tínhamos também reclamação do chamamento de senhas, que estava demorando, o notebook travando. Fizemos solicitação por indicação, requerimento. E foi feita a troca do notebook e do televisor, maior, pras pessoas terem uma visualização melhor das senhas”, detalhou.

Espaço

Por fim, o vereador menciona que ao lado da Unidade de Saúde será construída uma cobertura para receber um projeto com espaço de exercício físico das pessoas da melhor idade. “É mais qualidade de vida pra nossa população”, completa.

