Quarteto é preso em ponto de tráfico de drogas em Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, prendeu quatro homens – três bolivianos e um brasileiro – na tarde desta terça-feira (19) acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Santa Bárbara d’Oeste. O local é um imóvel onde, em abril passado, já havia sido descoberto ponto de venda de entorpecentes na Rua Jade, no Jardim São Fernando.

De acordo com informações, trata-se da 2ª fase da “Operação São Fernando”. No mês de abril uma ação resultou no fechamento de uma refinaria de drogas, quando foram apreendidos 8,9 quilos de entorpecentes e realizada a prisão de um investigado. A investigação apurou que no mesmo endereço havia sido retomada a prática criminosa de tráfico de drogas. Durante monitoramento, os investigadores avistaram um morador na calçada e entregando uma sacola a um veículo preto que aguardava em frente ao local.

Diante da situação de flagrante e observando os protocolos de segurança, os agentes abordaram o suspeito (o pintor E.T.S., 30 anos), antes que entrasse novamente na residência. já o veículo preto deixou o local em alta velocidade. O investigado confessou aos policiais que armazenava entorpecentes no imóvel, indicando a localização. Em uma mochila térmica, do tipo usada por motoboys, foram encontrados oito tijolos de cocaína.

Três bolivianos e um brasileiro

No interior da casa, juntamente com as drogas, foram abordados três indivíduos de nacionalidade boliviana (um de 22 anos e dois de 24 anos), que apresentavam dificuldades de comunicação em língua portuguesa. Ainda durante as buscas, foram apreendidos R$ 6.000,00 em espécie, uma balança de precisão e sete aparelhos de telefone celular. O investigado apontou, ainda, que em um imóvel vizinho havia ocultado outro tijolo de cocaína, que também foi localizado, totalizando nove tijolos apreendidos.

Diante do cenário e da investigação prévia instaurada, foi dada voz de prisão em flagrante aos quatro pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06). A Autoridade Policial foi cientificada, ratificou as prisões e adotou as providências de Polícia Judiciária cabíveis. Após a prisão em flagrante, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e, posteriormente, transferidos à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça para audiência de custódia

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP