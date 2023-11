Pastores 'cancelam' estrela Vitória Souza por amizade com gays

A estrela gospel Vitória Souza segue sendo cancelada por igrejas evangélicas e seus pastores.

Em agosto, após ir a festa LGBT, a pregadora já começou a ter vários convites cancelados e chorou nas redes sociais: ‘O que fiz de errado?’

Esta semana ela voltou a participar das redes e afirmou que ‘salvou 20 almas’ no evento promovido por artista gay.

O pastor Galdino Júnior, líder da Igreja Assembleia de Deus em Santo Amaro, ADSA Brasil, foi o convidado de estreia do ADSACast que foi ar no dia 9 de outubro.

O líder da ADSA disse ainda que a pregadora precisa ter um acompanhamento pastoral que a ensine como se comportar.

Ele aproveitou e destacou a ‘escola’ da Assembleia de Deus pela forma com que prepara seus obreiros para enfrentarem situações semelhantes.

Galdino disse que ele próprio já chegou em lugares onde o pastor determinou que fosse ministrado apenas 15 mim, e ele fez conforme foi orientado.

