PAT de Americana anuncia 171 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 171 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro Jr – Sem Experiência 1

Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6

Analista de Mídia Social – Sem Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 3

Assistente em Vendas – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 8

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Logística – Com Experiência 3

Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 2

Carregador (Veículos de Transporte Terrestre) – Com Experiência 2

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 24

Mecânico de Refrigeração e Climatizador – Com Experiência 5

Montador de Equipamento Elétrico – Com Experiência 1

Montador de Máquinas – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 6

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Furgão ou Veículos Similar – Com Experiência 1

Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 2

Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 16

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Com Experiência 2

Subgerente de Restaurante – Sem Experiência 1

Trefilador de Metais à Máquina – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista Temporário – Sem Experiência 12

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 14

Estágio em Arquitetura 1

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 14

Estágio em Direito 1

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 11

Arco Produção 2

Arco Logística 3

Arco Comércio e Varejo 5

