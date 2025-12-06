PAT de Americana anuncia 171 vagas de emprego
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 171 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro Jr – Sem Experiência 1
Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6
Analista de Mídia Social – Sem Experiência 1
Assistente Administrativo – Com Experiência 3
Assistente em Vendas – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 8
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1
Auxiliar de Logística – Com Experiência 3
Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 2
Carregador (Veículos de Transporte Terrestre) – Com Experiência 2
Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 2
Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 24
Mecânico de Refrigeração e Climatizador – Com Experiência 5
Montador de Equipamento Elétrico – Com Experiência 1
Montador de Máquinas – Com Experiência 1
Motorista de Caminhão – Com Experiência 6
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Motorista de Furgão ou Veículos Similar – Com Experiência 1
Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 2
Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 16
Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1
Operador de Urdideira – Com Experiência 1
Porteiro – Com Experiência 2
Promotor de Vendas – Com Experiência 2
Subgerente de Restaurante – Sem Experiência 1
Trefilador de Metais à Máquina – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista Temporário – Sem Experiência 12
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 14
Estágio em Arquitetura 1
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio para Ensino Médio 14
Estágio em Direito 1
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 11
Arco Produção 2
Arco Logística 3
Arco Comércio e Varejo 5
