Patrícia Abravanel pede perdão pra Eliana em nome do SBT e de sua família

“E se algo aconteceu aqui dentro, eu te peço perdão. É um perdão da minha família e de todo SBT para você. Eu não sei quem foi, por onde foi, mas nos perdoe”. pic.twitter.com/Gny4FOX96O

Veja abaixo o vídeo de Patrícia Abravanel e Eliana na despedida do programa.

Musa do OnlyFans, Havena Cep diz que traição na TV salvou seu casamento

Uma das estrelas do OnlyFans e Privacy, as plataformas adultas, a mineira Havena Cep contou que sua vida sexual e financeira passou por uma transformação depois que ela foi traída pelo marido, Pierre Cep, em rede nacional.

No ano passado, os dois participaram do ‘Teste de Fidelidade’, programa comandado por João Kléber na RedeTV!, e ele cedeu às investidas de uma das sedutoras ー atrizes contratadas para envolver os participantes da atração.

Após o “deslize” de Pierre, os dois decidiram abrir a relação e começaram a gravar conteúdo com outros criadores. O casal fatura cerca de R$ 100 mil por mês com os vídeos e nudes que compartilham com seus assinantes. Agora, ela anuncia novas cenas, incluindo gangbang com quatro homens.

“Nunca faltou carinho e cumplicidade na nossa relação, mas existia um desejo, uma vontade de ser mais sexual. A traição dele na TV acabou ajudando a abrir os nossos olhos. Temos uma relação aberta e isso turbinou nosso prazer e nossas contas bancárias. Passei a gravar com homens, estou liberada. E fizemos até suruba”, conta.

Uma das mudanças positivas para Havena foi a possibilidade de se relacionar com outros homens sem ficar com “peso na consciência”. O ménage é um dos fetiches mais praticados pelo casal em seus vídeos. E esse é o tipo de vídeo preferido pelos fãs dela.

“No final eu saí ganhando, né? (risos) Os assinantes adoram e ele também gosta de me ver com outros caras. Quem paga pelo conteúdo não se arrepende e sempre volta”, avisa. “Na verdade, hoje eu gravo mais com outros homens do que com ele. E temos tesão nisso. Mas a nossa relação em casa é a mesma”.

Abrir a relação também ajudou a fortalecer o lado emocional dela. “O casamento deixou de ser chato, agora não temos mais aquela desconfiança, conseguimos falar abertamente sobre os nossos desejos e sentimentos. Tem dias que eu quero mais alguém na nossa cama e está tudo certo. Estamos nos realizando”.

