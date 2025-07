O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou o Requerimento nº 581/2025 na Câmara Municipal, solicitando informações da Prefeitura sobre os impactos causados pelas atividades da empresa Pedreira Basalto na região do Pós-Anhanguera. A iniciativa atende a diversas manifestações de moradores, que relatam sentir tremores em dias alternados, geralmente por volta das 11h30, atribuídos às atividades realizadas pela empresa.

De acordo com os relatos encaminhados ao gabinete, as explosões provocam vibrações perceptíveis nas residências, gerando insegurança e desconforto entre os moradores. Há também preocupação com possíveis danos estruturais, impactos ambientais, poluição do solo e do ar, além de prejuízos à fauna e à flora local.

No requerimento, o parlamentar questiona se a empresa possui licenciamento ambiental e alvarás atualizados, se há fiscalização periódica por parte do município ou de órgãos ambientais e se existem denúncias formalizadas por moradores. Além disso, solicita informações sobre a existência de laudos técnicos, medidas de mitigação e eventuais acordos de compensação ambiental relacionados às atividades da pedreira.

Para o vereador, é fundamental que os fatos sejam esclarecidos e que o poder público atue para garantir a segurança e a qualidade de vida da população local, além de assegurar o cumprimento da legislação vigente.