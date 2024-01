Peça 'Guerra e Traição' esta 6a no TM Nova Odessa

Peça “Guerra e Traição” retrata o interior paulista na época da 2ª Guerra Mundial

Apresentação do espetáculo será no dia 26 de janeiro, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Nova Odessa

“Guerra e Traição” é o novo espetáculo do teatrólogo Ton Crivelaro, com pré-estreia marcada para o dia 26 de janeiro, a partir das 19 horas, no Teatro Divair Moreira , na cidade de Nova Odessa/SP.

É uma versão para o teatro do filme “Guerra, Café e Polenta”, do mesmo autor e que pode ser visto pelo YouTube gratuitamente. Crivelaro contabiliza na carreira 51 longas, seis seriados, três novelas e mais de 50 peças teatrais.

O ator e diretor de teatro, cinema e tv já contracenou com grandes atores brasileiros como Lima Duarte, Laura Cardoso, Wladimir Brichta, Lucio Mauro Filho, Dedé Santana e Fábio Porchat, com trabalhos vistos nas plataformas digitais Netflix, GloboPlay e Amazon Prime.

O elenco é formado por artistas que já atuaram em novelas, séries e filmes, que descobriram no teatro a linguagem que faltava para exercitarem a boa atuação que já conheciam no audiovisual, agora também nos palcos.

PEÇA

A peça retrata uma família de imigrantes italianos no interior de São Paulo, vivenciando uma possível invasão em suas fazendas de fugitivos da Alemanha do ditador Adolf Hitler, em plena 2ª Guerra Mundial.

É a história contada por um fazendeiro da alta paulista, ainda adolescente, afirmando que quando Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, fugiu para o Brasil com alguns dos seus generais e tentou tomar o lugar de outro fazendeiro local, roubando também sua família e identidade.

O espetáculo é resultado do curso de teatro promovido pela Tfilms, produtora com sede no distrito de Sousas, em Campinas. A ideia é colocar o grupo no circuito dos teatros da região metropolitana, participando de mostras e festivais. “Estamos com uma grande expectativa para a estreia da peça”, completa Ton Crivelaro.

