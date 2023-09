Peixe podre. Mulher amputa braços e pernas

Peixe podre. Uma mulher da Califórnia, nos Estados Unidos,

passou por uma experiência angustiante após consumir peixe mal assado, o que resultou em uma infecção bacteriana grave. Laura Barajas, de 40 anos, foi obrigada a amputar seus braços e pernas como último recurso para salvar sua vida.

A situação ocorreu no final de julho, quando Laura comprou Tilápia em um mercado local em San Jose e a preparou em casa. Pouco tempo depois, ela desenvolveu uma infecção bacteriana devido peixe mal assado. Essa infecção, causada pela bactéria ‘vibrio vulnificus’, a deixou em coma e em uma luta pela vida que durou meses.

De acordo com uma amiga da vítima, Laura comprou e assou o peixe, e o que se seguiu foi um pesadelo que chocou sua família. A situação tornou-se tão crítica que ela precisou passar por uma cirurgia de amputação na quinta-feira, uma medida extrema para conter a infecção mortal.

A infecção causada por ‘vibrio vulnificus’ é tão grave que recentemente o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiu um alerta sobre ela. Este triste incidente serve como um lembrete de quão importante é garantir a segurança alimentar ao cozinhar e consumir alimentos adequadamente preparados.

Musas do OnlyFans fazem ‘topless coletivo’ em show de pagodeiro

Acostumado a entrevistar estrelas do OnlyFans no podcast Pagode da Ofensa – o terceiro maior do Brasil no YouTube -, o pagodeiro Leleco convidou 20 criadoras de conteúdo +18 para um show intimista em Campinas, no interior de São Paulo, e as coisas acabaram fugindo do controle.

O músico e apresentador aproveitou para gravar o álbum Leleco no Motel – disponível nas plataformas de áudio digitais –

durante a festa, e acabou sendo surpreendido quando as modelos começaram a tirar a roupa.

“Na hora foi tudo muito rápido, quando eu vi as meninas já estavam sem roupa”, conta Leleco.

O evento correu como planejado até o grupo tocar a música ‘A Última Bagunça’. Uma das modelos resolveu ficar bem à vontade e tirar a parte de cima do biquíni e então aconteceu uma reação em cadeia. Muitas tiraram a parte de cima do biquíni diante dos músicos e dos câmeras.

“A ideia era gravar as novas músicas em um ambiente particular, para que as convidadas ficassem tranquilas para curtir do jeito que quisessem sem serem incomodadas por ninguém. Acho que elas realmente se sentiram à vontade (risos)”, divertiu-se o pagodeiro.

A gravação foi compartilhada no YouTube de Leleco com emojis, mas de alguma forma o arquivo original, sem censura, vazou e está circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação