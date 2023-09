São Paulo em alta- Neste domingo (17), a Netshoes, maior

e-commerce de artigos esportivos do país, registrou crescimento de 203% nas vendas de camisas do São Paulo. Este número foi 75% maior que a média do mês de setembro.

No fim da tarde de ontem, o Tricolor Paulista venceu o Flamengo por 1×0 no Maracanã e abriu vantagem sobre o clube carioca, na primeira partida da final da Copa do Brasil. O próximo jogo acontece no domingo, 24 de setembro, às 16h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Este ano, o calendário do futebol brasileiro ainda conta com a disputa pelo título do Brasileirão e já há a confirmação de uma equipe do país na final da Taça Libertadores – Fluminense (RJ) ou Internacional (RS), se enfrentam no dia 27 de setembro.

Leia + Sobre todos os Esportes

No dia seguinte, o Palmeiras joga o primeiro jogo da semifinal contra o Boca Juniors (ARG). A Copa Sulamericana, também terá pelo menos uma equipe brasileira na grande final, Corinthians (SP) e Fortaleza (CE), fazem a partida pela semifinal, no dia 28 de outubro. A outra vaga para a decisão sairá do confronto entre LDU Quito (ECU) e Defensa y Justicia (ARG).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP