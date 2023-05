Pelé acompanha convênio Consimares Ambipar

O vereador Elvis Pelé (PSDB), presidente do Conselho Fiscal do Consimares

(Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) participou, na quarta-feira (17/05), do lançamento do Programa “Recicla Junto Consimares – União no Descarte Inteligente de Resíduos”.

O lançamento, realizado no Dia Mundial da Reciclagem, contou também com a assinatura do acordo de cooperação técnica para selar a parceria com o “Projeto Soluções Ambipar Viraser” – referência pela expertise no fortalecimento e autogestão de cooperativas e associações de profissionais da reciclagem -, além da inauguração da composteira do projeto piloto “Composta Nova Odessa”.

“Acredito que o futuro na questão ambiental passa pela reciclagem nas suas mais variadas formas. O incentivo e a capacitação dos recicladores são ferramentas importantes para que os resíduos possam ser utilizados como fonte de emprego e renda para quem mais precisa. Da mesma forma, iniciativas em larga escala, como o projeto de compostagem desenvolvido em parceria com a Coden, são essenciais para reduzir a poluição e a utilização de agrotóxicos”, afirmou Pelé.

Participaram do evento, realizado no auditório da Prefeitura de Nova Odessa, técnicos ambientais, prefeitos e vereadores da região.

A parceria com o projeto Ambipar Viraser ajudará os municípios da região na fomentação e gestão de cooperativas de reciclagem. Para formalizar a parceria com o presidente do Consimares, Mauricio Baroni, estiveram presentes a Ceo da Ambipar, Cristina Andriotti, a diretora de Relações Institucionais da Ambipar/Viraser, Maíra Pereira, e Geraldo Virgínio, responsável pelo setor de Relacionamento Governamental da Ambipar/Viraser.

“O Viraser está presente em todo o Brasil. Por meio dessa parceria, vamos articular todos os atores para juntos chegarmos a uma solução sustentável e acelerar o processo de cooperativas para transformá-las num modelo de franquia social”, comentou a Ceo da Ambipar.

O Composta Nova Odessa é um projeto piloto de compostagem que reaproveita resíduos orgânicos e transforma esses detritos em adubo. A composteira fica em um terreno da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa). O local recebeu 12 mil quilos de resíduos orgânicos que estão em processo de decomposição para virar adubo (60% de poda e 40% de hortifrutis doados pelo Supermercado Pague Menos). A ideia do Consimares é levar o projeto para outras cidades interessadas.

