Depois de eliminar muito peso, o corpo entra em uma nova fase de adaptação. Apesar da conquista na balança e da melhora na saúde, é comum que o espelho revele outro desafio: a flacidez e a perda de firmeza da pele, tanto no rosto quanto no corpo. Isso acontece porque, com a rápida redução de gordura, as fibras de colágeno e elastina sofrem distensão, e a pele perde sustentação. Nessa etapa, os procedimentos estéticos são grandes aliados na recuperação do contorno corporal, da firmeza e da autoestima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dados de plataformas de saúde digital indicam que, em julho de 2025, o Brasil ocupou o segundo lugar global em volume de buscas por Ozempic (cerca de 715 mil buscas no mês) e Mounjaro (aproximadamente 586 mil). De acordo com uma pesquisa da Galderma, 62% dos pacientes que usam medicamentos para emagrecer buscam procedimentos estéticos para devolver ao rosto e ao corpo um aspecto natural. O estudo ainda revelou que 45% das pessoas percebem flacidez facial ou no pescoço entre três e seis meses após iniciar o processo de perda de peso.

Perdeu peso e gordura

“Após grandes perdas de peso, buscamos recuperar a firmeza e a qualidade da pele por meio da reestruturação do colágeno. Atualmente, dispomos de tecnologias que tratam variados níveis de flacidez, com resultados naturais e sem cirurgia”, destaca o Dr. Killian Cristoff., diretor técnico da Royal Face, a maior rede de clínicas de harmonização facial e corporal do Brasil.

A boa notícia é que a estética moderna oferece soluções seguras e eficazes para tratar esses efeitos e realçar os resultados conquistados. A seguir, cinco procedimentos recomendados pelo especialista para quem passou por um grande emagrecimento e deseja recuperar firmeza, volume e viço:

Bioestimulações de colágeno: substâncias como o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio estimulam a produção natural de colágeno, devolvendo densidade e firmeza à pele. São indicados para o rosto e corpo, e ajudam a reestruturar a derme de dentro para fora. Ultrassom microfocado: a tecnologia atua em camadas profundas da pele, promovendo um efeito lifting progressivo. É ideal para tratar flacidez facial, papada, abdômen e braços. O resultado melhora ao longo das semanas, à medida que o colágeno é regenerado. Fios de sustentação: esses fios proporcionam um suporte mecânico imediato e, com o tempo, estimulam a produção de colágeno. Indicados para lifting facial, redefinem o contorno e melhoram a firmeza da pele, oferecendo um resultado visível logo após a aplicação. Radiofrequência: por meio do aquecimento controlado das camadas mais profundas da pele, a radiofrequência provoca retração tecidual e estimula novas fibras de colágeno e elastina. É indicada tanto para o rosto quanto para o corpo, com excelentes resultados em flacidez leve a moderada. Protocolos enzimáticos para flacidez: as enzimas atuam na remodelação corporal, auxiliando na definição do contorno e na redução do aspecto frouxo da pele. São boas opções para tratar braços, abdômen e coxas, principalmente em quem perdeu peso rapidamente.

Pensando nas mudanças que o rosto sofre após o emagrecimento, a Royal Face desenvolveu o protocolo R3 (Royal³), criado para devolver harmonia e revitalizar o rosto em apenas uma abordagem. O tratamento combina três etapas complementares: bioestimulador de colágeno, que restaura a firmeza; preenchedor, que repõe o volume perdido; e botox, que reduz linhas de expressão. O resultado é um rosto mais firme, com contorno definido, volumizado e com linhas suavizadas, tudo isso preservando a expressão natural do paciente.

De acordo com o Dr. Killian, os tratamentos podem ser iniciados assim que o paciente estiver clinicamente estável, sem contraindicações médicas. “Intervenções precoces favorecem uma resposta mais efetiva dos tecidos e ajudam na manutenção da autoestima durante o processo de adaptação ao novo corpo. Na Royal Face, o protocolo R3, que tem como objetivo Restaurar, Repor: restaurar o colágeno e a elasticidade da pele, repor o volume perdido e reduzir rugas e marcas da flacidez. Essa abordagem integrada garante resultados equilibrados, naturais e personalizados”, destaca o especialista.

As áreas mais afetadas pela flacidez após o emagrecimento são o rosto — especialmente a região dos olhos, bochechas e papada — e o corpo, com destaque para abdômen, braços, glúteos e pernas. O tipo de emagrecimento também influencia nos resultados: enquanto a perda gradual permite que a pele se adapte aos poucos, facilitando a resposta aos tratamentos, o pós-bariátrico costuma exigir protocolos mais intensos, com doses maiores e tecnologias combinadas. “Em casos de flacidez severa e excesso de pele, a cirurgia reparadora pode ser uma aliada importante”, complementa o diretor técnico da Royal Face.

Para garantir segurança e eficácia, a rede adota um protocolo de avaliação individualizado, que analisa o grau de flacidez, a qualidade da pele e o histórico de emagrecimento de cada paciente. “Cada corpo tem uma história, e nosso papel é oferecer uma abordagem personalizada, respeitando limites, expectativas e, principalmente, o bem-estar do paciente”, reforça Dr. Killian.

Sobre Royal Face

Pioneira em harmonização facial, a Royal Face revolucionou o segmento de tratamentos estéticos corporais e faciais, com o diferencial de oferecer condições facilitadas de pagamento, democratizando o acesso a um atendimento de qualidade, eficiente e humanizado. Fundada há sete anos, em Curitiba, a rede faz parte do Grupo SMZTO e conta com mais de 270 unidades em todo o país, tendo como sócios a atriz Flávia Alessandra e o comunicador Otaviano Costa.

A Royal Face é associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) e atua desde 2018 no sistema de franquias com dois modelos de negócios: Slim e Premium e com mais de 40 tipos de tratamentos faciais e corporais, com um rápido retorno do investimento inicial. Em 2024 e 2025, a rede foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui que reforça a busca incessante pela qualidade no atendimento ao cliente. onde conquistou a segundo lugar em melhor empresa na categoria.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento