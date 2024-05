Que Domingo Incrível. Em comemoração ao mês das mães, o Instituto Pernas da Alegria em parceria

com Dr Rafael Augusto Costa ( psicólogo) que realiza um trabalho voluntário Colorindo a Mente , veio trazer uma manhã incrível para algumas mamães atípicas .

Foi uma manhã com café , muitas dinâmicas, dança, gargalhadas, criatividades e muita vontade de viver .

O tempinho frio não foi motivo para tirar o pique dessas mulheres incríveis que se lançaram nas dinâmicas e muita dança.

Finalizamos com um coquetel com dois pratos deliciosos e não poderia faltar um brinde à vida ! Onde cada uma ganhou uma taça personalizada com seu nome .

Nosso muito Obrigado a todas presentes e ao Dr Rafael pela disponibilidade do seu tempo .

DEPOIMENTOS :

‘’ … que manhã incrível , com certeza vou olhar para os desafios muito mais fortalecida de não desistir …”

“ …. me sinto recarregada , com mais coragem , mais determinada a continuar nessa missão de mãe atípica …. “

“ … Obrigada por olhar por nós mamães atípicas … “

“ … que dia memorável , GRATIDÃO EM NOME DE TODAS MAMAES ATÍPICAS ….”

‘’ … esse dia ficara como um divisor de aguas da minha vida , Obrigada Dr Rafael por me mostrar quem eu sou e que posso ir muito além …. “

“ NÃO EXISTEM LIMITES PARA NOSSOS SONHOS , BASTA ACREDITAR “ LILICA AMANCIO

Agradecemos a todos que fizeram esse evento acontecer com sua contribuição.

Salão vila Harmonia Eventos @villaharmoniaeventos

Pirilampos Fotografia @pirilamposfotografia

@rafaelcosta.psi @projetocolorindoamente

