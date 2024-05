Vereadores homenageiam 14 advogados em Americana

Advogados- Os vereadores de Americana fizeram esta segunda-feira (27) sessão solene

para a entrega da medalha de mérito “Profissionais da Área Jurídica” a 14 homenageados indicados pelos vereadores pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos nas áreas de advocacia, magistratura e promotoria de justiça.

Participaram da solenidade os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) Thiago Martins (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL); o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi.

Foram homenageados os profissionais da área jurídica indicados pelos parlamentares da Casa: André Vinicius Seleghini Franzin, Antonio Dias de Oliveira, Danielle dos Santos Marques Curciol, Eliane Domingues Torette, Eugênio Augusto Clementi Júnior, Evandro Luís Velke, Hugo Stefano Troly, Juliana Buosi Carlini, Luiz Carlos Fazan Junior, Marcos Roberto dos Santos, Patrícia Mara Geronutti, Samuel de Paula Batista da Silva, Talitha Camargo da Fonseca, Tatiana Camargo Neves e Waldomiro Antonio Rizato Junior.

Leia + sobre política regional

Durante o uso da palavra, o vereador Silvio Dourado, autor do projeto de decreto legislativo que criou a premiação, enfatizou a importância das famílias como base para a carreira profissional dos homenageados. “Ao olhar para os homenageados a gente pode ver que há histórias de alegrias e de adversidades, e se estão aqui hoje é porque mereceram. E vemos que as famílias vieram acompanhando, esse é o núcleo da nossa sociedade e são essas pessoas que estão mais próximas das nossas vidas, nosso alicerce. Vocês da área jurídica são responsáveis por trazer o entendimento a nós justamente nos momentos mais difíceis, são merecedores da medalha”, disse.

O vereador Lucas Leoncine, presidente da sessão solene, parabenizou todos os profissionais que receberam a honraria. “Nós estamos reconhecendo, em nome da nossa comunidade de Americana, pessoas que se dedicam ao próximo, com muito empenho e profissionalismo. Na escolha da minha homenageada eu não pude deixar de considerar sua trajetória, e eu estendo essa homenagem a toda sua família, porque são pessoas que muito contribuem. Parabéns a cada um de vocês que hoje recebem essa honraria”, falou.

A importância do Direito na construção de uma sociedade melhor foi observada pelo prefeito de Americana em seu discurso. “Essa é uma data muito importante de gratidão a esses profissionais que nos ajudam a construir uma sociedade mais digna e justa. Cada um com uma especialidade diferente, mas todos unidos na defesa da lei e da Constituição. Vocês não estão aqui por acaso, mas pelo mérito de bons serviços prestados à nossa cidade. Que Deus abençoe ricamente todos vocês”, discursou.

O advogado André Vinícius Franzin utilizou a palavra em nome de todos os homenageados. “Alegro-me de reencontrar nesta noite colegas advogados, que hoje celebram comigo a lida, muitas vezes inglória, mas de grande valor. Essa homenagem se dá num momento de profunda descrença no Direito, muitos não confiam no Poder Judiciário e sentem que atualmente há um afastamento do sentido original de justiça. O exercício da defesa é uma garantia fundamental de todos e nós precisamos lutar para que as garantias fundamentais sejam preservadas a todos. Lutar é um ato de coragem, agradeço muito à Câmara por essa homenagem”, agradeceu.

Homenageados

André Vinicius Seleghini Franzin (indicado pelo vereador Silvio Dourado)

Advogado, Mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC-São Paulo. Especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Membro da União dos Juristas Católicos de São Paulo e associado fundador da União Brasileira dos Juristas Católicos. Sócio do escritório Franzin Advogados.

Antonio Dias de Oliveira (Marcos Caetano)

Graduado em Direito pela Unimep, iniciou sua carreira prestando serviço pela justiça gratuita a pessoas de baixa renda, atuando em vários processos nas áreas da Família, Cível, Criminal e Trabalhista. Atuou por dez anos Sindicato da Construção e do Mobiliário de Campinas e Região na área trabalhista

Danielle dos Santos Marques Curciol (Gualter Amado)

Graduada em direito pela Unimep, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário e especializada em Direito Médico e da Saúde. Ao longo da carreira se especializou em Direitos da Pessoa Idosa, foi presidente da comissão de Direitos Humanos da OAB Americana e é a atual presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa. Atual Conselheira e Coordenadora da Comissão Temática de Normas do Conselho Municipal do Idoso de Americana.

Eliane Domingues Torette (Fernando da Farmácia)

Graduada em direito pela Unisal, fez estágio jurídico no Ministério Público de Americana, na Promotoria da Infância e Juventude. É sócia do GRANADAS CARNEIRO E DOMINGUES escritório de Advocacia, sempre focada na área do direito da saúde. Em 2023 especializou-se na área do direito médico, atuando também na assessoria de pessoas com deficiência.

Evandro Luís Velke (Marschelo Meche)

Iniciou sua trajetória profissional como investigador de polícia em 2000 após ser aprovado em concurso público. Em 2006, foi aprovado no concurso de escrevente técnico judiciário. Formado em direito pela Unimep, é pós-graduado em Direito Público. Atualmente é chefe de seção responsável pelas distribuições cíveis e criminais do Foro de Americana e pela conferência dos esboços de partilhas relativos a inventários que tramitam na comarca.

Hugo Stefano Trolly (Luiz da Rodaben)

Graduado em Direito pela PUC-Campinas, é pós-graduado em processo civil e em direito administrativo e especialista em direito eleitoral e empresarial. Foi estagiário na 9ª vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, em Campinas e coordenador jurídico no Instituto Educacional de Americana. Atuou como advogado de 2017 a 2021, quando assumiu a secretaria municipal de Negócios Jurídicos de Americana, à frente da qual permanece até o momento.

Juliana Buosi Carlini (Lucas Leoncine)

Graduada em direito pela Unimep, pós-graduada em Direito Civil, Processual Civil, Direito de Família e Sucessões, Direito Notarial e Registral. Há 20 anos é Sócia do escritório de advocacia Do Valle e Buosi Sociedade de Advogados. Atua no Direito da Família, direito da Infância e Juventude, Sucessões e Imobiliário. Desde 2019, é Presidente da Comissão de Assistência Judiciária Gratuita da OAB Americana.

Luiz Carlos Fazan Junior (Dr. Wagner Rovina)

Graduado em Direito pela Universidade Camilo Castelo Branco, em Fernandópolis, mudou-se para Americana onde iniciou sua carreira como estagiário em escritório de advocacia. Em 2006, abriu seu próprio escritório, onde atua até os dias de hoje ao lado de sua esposa, Vanessa, sendo sócios proprietários da Fazan e Fazan sociedade de advogados, com atuação focada na área trabalhista.

Marcos Roberto dos Santos (Léo da Padaria)

Graduado em Direito pela UNIP em 2004, atuou no departamento jurídico da Liga Americanense de Futebol, onde já atuava antes mesmo de iniciar os estudos da universidade, sempre ligado ao esporte. Em 2017, abriu seu escritório próprio nas áreas Cível, Trabalhista, Previdenciário e, recentemente, no Terceiro Setor.

Patrícia Mara Geronutti (Leco Soares)

Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-Campinas em 1994, é pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito da Economia e da Empresa. Professora universitária, atuou em diversas instituições de ensino e cursos preparatórios. Primeira Presidente da Associação dos Procuradores Jurídicos do Município de Americana. Atualmente advoga e atua como procuradora Jurídica do Município de Americana desde 2011, tendo atuado como Procuradora, Diretora do Contencioso Cível e Trabalhista de 2016 a 2020.

Samuel de Paula Batista da Silva (Pr. Miguel Pires)

Com formação técnica em Contabilidade e graduado em Direito, possui especialização em Direito Eletrônico, Direito Criminal – especialmente no Tribunal do Júri e em Direito Civil. É membro atuante do Conselho de Pastores de Americana e atua ainda na orientação de entidades assistenciais e religiosas sem fins lucrativos.

Talitha Camargo da Fonseca (Professora Juliana)

Advogada com especialização em Direito Público, é também jornalista com mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Ufscar. Possui atuação com os temas de proteção de dados na internet, apoio às vítimas de direitos humanos, proteção do patrimônio histórico e cultural e combate à violência de gênero. Membro da Setorial Nacional de Segurança Pública do Partido dos Trabalhadores e da Coalizão Nacional de Justiça. Diretora Jurídica do Instituto Caminhos de Proteção da Pluralidade Cultural Brasileira.

Tatiana Camargo Neves (Thiago Martins)

Graduada em direito pela Unimep e especializada em Direito Público, atualmente é assessora da superintendência do Departamento de Água e Esgoto de Americana. Foi Coordenadora Jurídica do DAE de 2014 a 2020, período em que também atuou como assessora jurídica da GAMA. Foi presidente da Comissão de Comunicação da OAB Americana por dois mandatos.

Waldomiro Antônio Rizato Júnior (Juninho Dias)

Graduado em Direito pela Unimep, especializado em direito tributário e direito do trabalho e Mestre em Direitos Fundamentais Coletivos e Difusos. Atuou como advogado de 2005 a 2013 e lecionou como Professor orientador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da – Escola Superior de Advocacia da OAB Americana. É servidor Público lotado na 1ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Americana como Assistente de Juiz e Coordenador do curso de Direito da Faculdade de Americana desde 2020.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP