Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas expressam o desejo de ter um pet. No entanto, essa decisão não deve ser tratada como um presente ou uma ação impulsiva. Ter um animal de estimação significa assumir um compromisso a longo prazo, que envolve rotina, disponibilidade, investimento e cuidados contínuos.

A ROYAL CANIN®, marca referência em Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, reforça que a guarda responsável precisa ser o ponto central antes de qualquer decisão. É essencial avaliar a dinâmica familiar, o preparo emocional dos futuros tutores e as condições para atender às necessidades do pet ao longo de toda a vida.

Entre os fatores que costumam ser esquecidos está o impacto no dia a dia e a compatibilidade da rotina da família com as necessidades do animal. Avaliar com cuidado a disponibilidade de tempo é fundamental, já que ter um pet para permanecer sozinho por longos períodos diariamente não é o cenário ideal.

Pets filhotes

Filhotes, por exemplo, exigem supervisão, educação, socialização e acompanhamento Médico-Veterinário mais frequente. Já animais adultos também passam por períodos de adaptação, que podem demandar mais dedicação. Em ambos os cenários, é preciso reservar tempo para os cuidados, brincadeiras, enriquecimento ambiental e suporte emocional, aspectos fundamentais para o bem-estar e a criação de vínculos.

“Os benefícios da interação humano-animal são reais e comprovados, tanto para o pet quanto para quem convive com ele, mas fazer um planejamento prévio e buscar orientação profissional é essencial para que seja uma experiência enriquecedora e positiva para todos”, afirma Priscila Rizelo, Médica-Veterinária e Gerente de Comunicação e Assuntos Científicos da Royal Canin Brasil.

Além de uma alimentação de qualidade, que impacta diretamente a saúde do pet, é necessário prever despesas recorrentes com cuidados médicos e preventivos, higiene, brinquedos e eventuais imprevistos. Organizar-se previamente ajuda a proporcionar mais qualidade de vida até a fase de envelhecimento do animal.

Outro aspecto importante é a preparação do ambiente. Telas de proteção, espaços separados e apropriados para descanso, alimentação, brincadeiras e necessidades fisiológicas influenciam diretamente o bem-estar do pet. Situações de ausência, como viagens de férias ou compromissos prolongados, também exigem antecipação, como buscar opções de hospedagens, pet sitters e rede de apoio para garantir a continuidade dos cuidados.

“Um fator fundamental que não deve ser esquecido é pesquisar se o perfil do animal se adequa à realidade do tutor ou da família. A escolha não deve ser feita apenas pela aparência, mas a partir de uma avaliação criteriosa do porte, do comportamento e das necessidades específicas de cada gatos ou cão, incluindo cuidados com a pelagem, nível de atividade, aptidões, demandas de manejo e as principais doenças às quais a raça pode ser predisposta. Esses fatores influenciam diretamente a integração ao novo ambiente e, quando avaliados previamente em conjunto com o Médico-Veterinário, ajudam a evitar problemas futuros e até mesmo um possível abandono animal”, finaliza Priscila.

Sobre a ROYAL CANIN®

A ROYAL CANIN®, marca que oferece Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, parte do Grupo Mars Inc., foi fundada pelo Médico-Veterinário Dr. Jean Cathary, em 1968. Ao longo dos anos, ultrapassou os limites da nutrição e do conhecimento, sempre pautada em ciência e observação, para o desenvolvimento de dietas que atendam as necessidades individuais de cada pet, conforme sua idade, raça, porte, estilo de vida ou sensibilidade específica.

Operando em 120 mercados, conta com mais de 8.000 associados ao redor do mundo, dentre eles 400 Médicos-Veterinários e Nutricionistas. Administra 17 fábricas e 2 pet centers, incluindo 1 centro de inovação e 7 laboratórios da rede Mars. No Brasil desde 1990, sua fábrica está instalada em Descalvado, interior de São Paulo, e disponibiliza mais de 230 diferentes alimentos disponíveis em canais especializados, em mais de 15 mil pontos de vendas no país. A ROYAL CANIN® se preocupa em gerar valor não somente para os pets, mas também para as pessoas e o planeta, promovendo um ecossistema mútuo e garantindo um futuro viável para as próximas gerações.

