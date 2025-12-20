Nova UBS do Zanaga supera 15 mil atendimentos em cinco meses

A Unidade Básica de Saúde (UBS) “Doutor Newton Worschech” (antigo Posto 10), inaugurada em 19 de julho no bairro Antônio Zanaga 2, em Americana, alcançou a marca de 15.804 procedimentos realizados até esta sexta-feira (19), incluindo 4.475 consultas médicas, 58 atividades coletivas, 7.479 procedimentos de enfermagem, 975 vacinações e 2.817 visitas domiciliares, consolidando-se como uma das principais portas de entrada da Atenção Primária no município.

Localizada na Rua Ribeiro Couto, 67, a UBS possui 251 m² de área construída, com recepção, sanitários acessíveis, consultórios clínico e ginecológico, salas de vacinação e curativos, farmácia e espaços administrativos. Entre os serviços ofertados estão atendimento com clínico geral, pediatra e médico de família, vacinação, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, coleta de exames laboratoriais, curativos, acompanhamento de pré-natal e ações de promoção à saúde.

Moradora do Jardim Nossa Senhora Aparecida, Fernanda Paula da Cruz, de 38 anos, acompanha há décadas os serviços de saúde oferecidos no Zanaga e destaca a importância da nova UBS para a comunidade. “Eu frequento o Posto 10 desde que nasci. Ao longo da vida, passei por atendimentos pediátricos, ginecológicos, pré-natal e consultas de enfermagem, sempre sendo muito bem acolhida. A equipe – desde a recepção até médicos, enfermeiras e agentes de saúde, inclusive no atendimento domiciliar – sempre me tratou com atenção e respeito. Ver a unidade renovada é uma conquista para todos nós”, afirmou.

Para Elizabete Aparecida Gonçalves, de 64 anos, moradora do Antônio Zanaga, a reabertura e modernização da unidade representa a continuidade de um cuidado essencial. “Eu já precisei muito da unidade e sempre tive minhas necessidades atendidas. Estou muito satisfeita, pois esta unidade é muito importante para todos nós do bairro”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o impacto direto da nova UBS na rede municipal. “Os números alcançados em tão pouco tempo mostram que a unidade responde a uma demanda real da comunidade. A UBS ampliou a capacidade de atendimento da região e reforça nosso compromisso de oferecer serviços resolutivos e acessíveis para todas as famílias”, ressaltou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também enfatizou a relevância da integração com a comunidade. “O desempenho da UBS demonstra o quanto ela já faz parte da rotina dos moradores. Nossa equipe está comprometida em oferecer cuidado humanizado, com foco na prevenção e no acompanhamento contínuo, garantindo segurança e qualidade em cada atendimento”, concluiu.

O investimento total na obra foi de R$ 1.403.314,64. Desse montante, R$ 833.942,55 foram repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do ex-deputado federal Vanderlei Macris, enquanto à Prefeitura coube uma contrapartida de R$ 336.706,38, proveniente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, além de R$ 55.701,80 em recursos próprios.

Também foram destinados R$ 176.963,91 para a aquisição de mobiliários e equipamentos da unidade. Deste montante, R$ 53.001,00 referem-se a parte de uma emenda parlamentar do ex-deputado estadual Ricardo Mellão (de um total de R$ 250 mil), intermediada pelo Diretório Municipal do partido Novo; R$ 68.084,32 são oriundos de parte de uma emenda do deputado Dirceu Dalben (de um total de R$ 1 milhão), intermediada pelo vereador Marcos Caetano; R$ 7.998,64 correspondem a parte de uma emenda impositiva do vereador Juninho Dias, que destinou, no total, R$ 212.631,04 à Saúde; e R$ 47.879,95 são provenientes de recursos próprios da Atenção Primária.

